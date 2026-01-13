יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הכל צמוד: המשיכו להצביע ל-Winner המחזור

רביבו וירמקוב במאבק צמוד בשני המקומות הראשונים, אבל גם רוי קורין ורועי דוד אורבים ואתם תקבעו מי יזכה בתואר המצטיין השבועי. המשיכו להצביע

|
מי יהיה Winner המחזור ה-18
מי יהיה Winner המחזור ה-18 (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-18 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-19 ייצא לדרך ממש בקרוב, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

Winner

גאורגי ירמקוב

ה-0:0 מול הפועל באר שבע בטרנר היווה את המשחק השלישי ברציפות בו שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, שומר על רשת נקייה. וזה לא במקרה – האיש בין הקורות של הירוקים הצטיין בהתמודדות בבירת הנגב וסיים את הערב עם לא פחות מ-8 הצלות, שהביאו נקודה יקרה לקבוצה של ברק בכר.

גיאורגי ירמקוב (רדאד גגיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

רוי רביבו

המגן של מכבי תל אביב עזר לה להשיג ניצחון ליגה שני ברציפות וגם לשמור על רשת נקייה ב-0:1 על בני סכנין. יתרה מזאת, הוא הוסיף בישול נפלא לעידו שחר, כשעוד קודם לכן סידר לחבריו מצבים טובים להבקעה. הקו השמאלי של הצהובים נראה טוב יותר כשרביבו בפעולה.

רוי רביבו (סתיו מלך)רוי רביבו (סתיו מלך)

רוי קורין

שחקן ההתקפה של הפועל תל אביב הוביל את החלק הקדמי של אליניב ברדה ב-3:3 המטורף עם הפועל חיפה, כשכבש וגם הוסיף בישול. ולא מדובר רק במספרים עצמם, אלא בחשיבות ובטיימינג של המעורבות בגולים – כשהוא הבקיע את הראשון בהתמודדות ובישל את השער שצימק ל-3:2 בדרך לשוויון של החבורה מתל אביב. 

רוי קורין (עמרי שטיין)רוי קורין (עמרי שטיין)

רועי דוד

אחרי ההצגה בשבוע שעבר, בה הבקיע צמד והוסיף עוד בישול, הקשר הנהדר הסתפק הפעם “רק” בשער אחד ובישול נוסף, כשהוא ממשיך בפריצה האדירה שלו ומוביל את הפועל פתח תקווה לעוד ניצחון 1:4, הפעם על עירוני טבריה, שהגיעה בכושר למשחק.

רועי דוד (חגרועי דוד (חג'אג' רחאל)

נדב זמיר

השוער הנהדר של הפועל ירושלים נתן הצגה בתיקו 1:1 הדרמטי עם מכבי נתניה באצטדיון מרים, כשעל אף השער שספג, בו לא היה אשם, הוא סיפק הצלות רבות שמנעו תבוסה, כולל פנדל שלקח להריברטו טבארש.

נדב זמיר (חגנדב זמיר (חג'אג' רחאל)

עובדיה דרוויש

בקרב התחתית הלוהט בו עירוני קריית שמונה הביסה 2:5 את מ.ס אשדוד, המגן הימני נראה פשוט נהדר, כשהוא אף כבש את אחד השערים, כששלח טיל של ממש עם רגלו הימנית מ-25 מטרים, היישר לכיוון החיבורים הרחוקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
