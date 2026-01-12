יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

השחקנים שעוד לא העלו הודעת פרידה מאלונסו

שבעה שחקני "שכחו" מהמאמן? הרשימה כוללת בכירים כמו ויניסיוס, בליגנהאם, רודיגר ועוד. אמבפה כתב: "אזכור אותך כמאמן עם רעיונות וידע ענק, בהצלחה"

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

עזיבתו של צ’אבי אלונסו את ריאל מדריד תפסה בהפתעה את שחקני הקבוצה, שלמדו על כך לראשונה דרך ההודעה הרשמית של המועדון. המאמן, שסיים תקופה קצרה אך משמעותית על הקווים, זכה לגל של מחוות והודעות פרידה מצד שחקני הסגל, בעיקר דרך הרשתות החברתיות.

לצד ההודעות הרבות שהועלו לרשתות מצד השחקנים, ישנה רשימה של בעה שלא הגיבו כלל עד כה, בהם ויניסיוס, מיליטאו, טרנט, מנדי, בלינגהאם, ברהים (שנמצא בעיצומה של אליפות אפריקה) ומסטנטואונו. אנדריק לא פרסם הודעה גם כן, אך הברזילאי מושאל לאולימפיק ליון ואינו נמצא תחת פיקודו של אלונסו.

מי שהיה הראשון להגיב היה קיליאן אמבפה. הכוכב הצרפתי כתב באינסטגרם: “זה היה קצר, אבל היה תענוג לשחק עבורך וללמוד ממך. תודה על האמון מהרגע הראשון. אזכור אותך כמאמן עם רעיונות ברורים וידע עצום בכדורגל. בהצלחה בשלב הבא”.

זמן קצר לאחר אמבפה, היה זה ארדה גולר שכתב פוסט מרגש במיוחד: “צ’אבי אלונסו, תודה על האמונה והביטחון מהרגע הראשון. כל שיחה, כל פרט וכל דרישה עזרו לי לעצב את המשחק שלי ולהגיע לרמה גבוהה יותר. ההשפעה שלך תישאר איתי תמיד”.

גם אורליאן צ’ואמני נפרד: “תודה על הכול. היה תענוג ללמוד מאחד הטובים. מאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך”. דין האוסן הוסיף: “תודה מיסטר על כל מה שחווינו יחד. מאחל לך עתיד מוצלח”.

דני סבאיוס הצטרף עם מסר חם במיוחד, אותו ליווה בתמונה מחבקת: “תודה רבה על הכול, מיסטר. עם השאפתנות, הרעב והדרך שלך לראות כדורגל,  מחכות לך רק הצלחות”.

גם השוערים לא נשארו אדישים. אנדריי לונין כתב: “אתה מאמן גדול ותשיג עוד הרבה הצלחות. בהצלחה”, וטיבו קורטואה הוסיף: “היה תענוג לעבוד איתך. אתה ראוי לכל הטוב שמצפה לך”.

בהמשך הגיעו גם רודריגו (“תודה על האמון, הלמידה והימים המשותפים”), אסנסיו (“אנשים כמוך ראויים לטוב ביותר”), פדה ואלוורדה, פראן גארסיה, רודיגר, אלברו קראס, וגם הקפטן דני קרבחאל, שבחר במסר קצר: “תודה על הכול, מיסטר”.

שחקני הספסל והצעירים הצטרפו אף הם. גונסאלו הודה לאלונסו על ההזדמנות והאמון, אדוארדו קמאבינגה כתב על הכבוד והלמידה, ודוד אלאבה סיכם בפשטות: “אהיה תמיד אסיר תודה על התקופה שעבדנו יחד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */