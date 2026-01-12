השחקנים שעוד לא העלו הודעת פרידה מאלונסו

עזיבתו של צ’אבי אלונסו את ריאל מדריד תפסה בהפתעה את שחקני הקבוצה, שלמדו על כך לראשונה דרך ההודעה הרשמית של המועדון. המאמן, שסיים תקופה קצרה אך משמעותית על הקווים, זכה לגל של מחוות והודעות פרידה מצד שחקני הסגל, בעיקר דרך הרשתות החברתיות.

לצד ההודעות הרבות שהועלו לרשתות מצד השחקנים, ישנה רשימה של בעה שלא הגיבו כלל עד כה, בהם ויניסיוס, מיליטאו, טרנט, מנדי, בלינגהאם, ברהים (שנמצא בעיצומה של אליפות אפריקה) ומסטנטואונו. אנדריק לא פרסם הודעה גם כן, אך הברזילאי מושאל לאולימפיק ליון ואינו נמצא תחת פיקודו של אלונסו.

מי שהיה הראשון להגיב היה קיליאן אמבפה. הכוכב הצרפתי כתב באינסטגרם: “זה היה קצר, אבל היה תענוג לשחק עבורך וללמוד ממך. תודה על האמון מהרגע הראשון. אזכור אותך כמאמן עם רעיונות ברורים וידע עצום בכדורגל. בהצלחה בשלב הבא”.

זמן קצר לאחר אמבפה, היה זה ארדה גולר שכתב פוסט מרגש במיוחד: “צ’אבי אלונסו, תודה על האמונה והביטחון מהרגע הראשון. כל שיחה, כל פרט וכל דרישה עזרו לי לעצב את המשחק שלי ולהגיע לרמה גבוהה יותר. ההשפעה שלך תישאר איתי תמיד”.

גם אורליאן צ’ואמני נפרד: “תודה על הכול. היה תענוג ללמוד מאחד הטובים. מאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך”. דין האוסן הוסיף: “תודה מיסטר על כל מה שחווינו יחד. מאחל לך עתיד מוצלח”.

דני סבאיוס הצטרף עם מסר חם במיוחד, אותו ליווה בתמונה מחבקת: “תודה רבה על הכול, מיסטר. עם השאפתנות, הרעב והדרך שלך לראות כדורגל, מחכות לך רק הצלחות”.

גם השוערים לא נשארו אדישים. אנדריי לונין כתב: “אתה מאמן גדול ותשיג עוד הרבה הצלחות. בהצלחה”, וטיבו קורטואה הוסיף: “היה תענוג לעבוד איתך. אתה ראוי לכל הטוב שמצפה לך”.

בהמשך הגיעו גם רודריגו (“תודה על האמון, הלמידה והימים המשותפים”), אסנסיו (“אנשים כמוך ראויים לטוב ביותר”), פדה ואלוורדה, פראן גארסיה, רודיגר, אלברו קראס, וגם הקפטן דני קרבחאל, שבחר במסר קצר: “תודה על הכול, מיסטר”.

שחקני הספסל והצעירים הצטרפו אף הם. גונסאלו הודה לאלונסו על ההזדמנות והאמון, אדוארדו קמאבינגה כתב על הכבוד והלמידה, ודוד אלאבה סיכם בפשטות: “אהיה תמיד אסיר תודה על התקופה שעבדנו יחד”.