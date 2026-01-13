יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:56
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
291180-139715הפועל אילת
271170-134015מכבי רחובות
261172-132315עירוני נהריה
241256-139115מכבי אשדוד
241185-119715הפועל חיפה
221174-122315א.ס. רמה"ש
221175-113014מ.כ. עוטף דרום
211223-119415מכבי פ"ת
211337-129815הפועל מגדל העמק
211363-130815אליצור יבנה
201120-111313אליצור אשקלון
191245-117214מכבי קריית גת
181337-124015מכבי חיפה
181152-105413אליצור שומרון
171132-101013מכבי מעלה אדומים
161347-117815מ.ס צפת

שמוליק ינאי: אין לי קשר להפועל חיפה, ממש לא

אח של עופר ינאי בתגובה ל-ONE לפרסום שהוא בעל מניות בחברה שהפכה לספונסר של הצפוניים: "אין לי קשר לספורט, אני בנקאי השקעות. מאחל לקבוצה לעלות"

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

שמוליק ינאי, אחיו של עופר ינאי, קשור באחזקה מהותית ב-Visionwave, שכזכור הוכרזו כספונסר הראשי של הפועל חיפה והוציאו את הצפוניים לעידן חדש, בהובלת אדיר סבג, כך פרסמנו אתמול (שני) ב-ONE. לא מכבר בלייד ריינג׳ר בבעלות שמוליק ינאי חתמה על הסכם מחייב למכירת חברת סולאר דרון שבבעלותו לחברת VisionWave האמריקאית.

בהתאם להסכם המחייב, קיבלה בלייד ריינג׳ר תמורת העסקה 1.8 מיליון מניות של VisionWave בשווי כולל של כ-21.6 מיליון דולר. המניות יהוו 10.7% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של VisionWave. נזכיר שבחודש נובמבר 2024 עופר ינאי השתתף בהנפקת מניות הציבור בחברה של אח שלו בסכום של 1.8 מיליון שקל.

כעת, הגיעה התגובה של שמוליק ינאי, שמסר ל-ONE: “חברת בלייד ריינג’ר שבבעלותי מכרה את פעילות סולאר דרון לחברת VisionWave בעסקת מניות. מברך את אדיר על התרומה לקהילה. הוא בחור צעיר, אבל נמרץ וחכם מאוד. התרומה שלהם הגיעה להנצחת חבר קרוב של הבעלים שאהד את הקבוצה כל חייו ושנפטר בפתאומיות לאחרונה. כל גוף עסקי שנכנס לספורט בתרומה זה דבר מבורך מאוד. זה מכניס תחרות, עניין ובעיקר יוקרה לספורט הישראלי גם בעולם”.

שמוליק ינאי (הלינקדין של שמוליק ינאי)שמוליק ינאי (הלינקדין של שמוליק ינאי)

עוד מסר: “הדיון סביב דני אבדיה והאולסאטר למשל עושה הסברה עצומה למדינת ישראל. מחזיק אצבעות להפועל תל אביב שיעשו פיינל פור ביורוליג השנה, ומאחל להפועל חיפה להגיע לליגת העל בשנה הבאה. יהיה מעניין”. כשנשאל האם הוא קשור לעסקה עם הפועל חיפה ענה: “ממש לא, אני לא בספורט בכלל, אני בנקאי השקעות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */