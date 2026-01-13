שמוליק ינאי: אין לי קשר להפועל חיפה, ממש לא

שמוליק ינאי, אחיו של עופר ינאי, קשור באחזקה מהותית ב-Visionwave, שכזכור הוכרזו כספונסר הראשי של הפועל חיפה והוציאו את הצפוניים לעידן חדש, בהובלת אדיר סבג, כך פרסמנו אתמול (שני) ב-ONE. לא מכבר בלייד ריינג׳ר בבעלות שמוליק ינאי חתמה על הסכם מחייב למכירת חברת סולאר דרון שבבעלותו לחברת VisionWave האמריקאית.

בהתאם להסכם המחייב, קיבלה בלייד ריינג׳ר תמורת העסקה 1.8 מיליון מניות של VisionWave בשווי כולל של כ-21.6 מיליון דולר. המניות יהוו 10.7% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של VisionWave. נזכיר שבחודש נובמבר 2024 עופר ינאי השתתף בהנפקת מניות הציבור בחברה של אח שלו בסכום של 1.8 מיליון שקל.

כעת, הגיעה התגובה של שמוליק ינאי, שמסר ל-ONE: “חברת בלייד ריינג’ר שבבעלותי מכרה את פעילות סולאר דרון לחברת VisionWave בעסקת מניות. מברך את אדיר על התרומה לקהילה. הוא בחור צעיר, אבל נמרץ וחכם מאוד. התרומה שלהם הגיעה להנצחת חבר קרוב של הבעלים שאהד את הקבוצה כל חייו ושנפטר בפתאומיות לאחרונה. כל גוף עסקי שנכנס לספורט בתרומה זה דבר מבורך מאוד. זה מכניס תחרות, עניין ובעיקר יוקרה לספורט הישראלי גם בעולם”.

שמוליק ינאי (הלינקדין של שמוליק ינאי)

עוד מסר: “הדיון סביב דני אבדיה והאולסאטר למשל עושה הסברה עצומה למדינת ישראל. מחזיק אצבעות להפועל תל אביב שיעשו פיינל פור ביורוליג השנה, ומאחל להפועל חיפה להגיע לליגת העל בשנה הבאה. יהיה מעניין”. כשנשאל האם הוא קשור לעסקה עם הפועל חיפה ענה: “ממש לא, אני לא בספורט בכלל, אני בנקאי השקעות”.