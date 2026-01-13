יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

רכש מפתיע? רמת גן במגעים מתקדמים עם דדיה

דגו מחפש חיזוק ול-ONE נודע שהמגן הימני של הפועל ב"ש, שלא שותף העונה, עשוי להגיע ללאומית, הדרומיים לא יעמדו בדרכו. האורדונים יצרפו גם חלוץ זר

|
אור דדיה (מרטין גוטדאמק)
אור דדיה (מרטין גוטדאמק)

האם הפועל ר״ג בדרך לרכש מעניין? ל-ONE נודע כי במועדון מנהלים מגעים מתקדמים עם מגנה הימני של הפועל ב״ש, אור דדיה, שעשוי לחתום במועדון. דדיה לא שותף העונה במדי קבוצתו ולא נמצא בתוכניות, כאשר הקבוצה של רן קוז׳וק, שם משחקים כבר גיא מזרחי ורועי לוי, לא תעמוד בדרכו של השחקן שמסיים את חוזהו בתום העונה. 

השחקן בן ה-28 רוצה לחזור לשחק, אחרי שבעונה שעברה שיחק כמושאל בחצי העונה השנייה במדי עירוני קרית שמונה והציג יכולת טובה ועשוי להשתכנע לרדת לליגה הלאומית. האורדונים עדיין רוצים לנסות ולהעפיל לליגת העל ומבינים שיש להם הזדמנות העונה, כאשר הפציעה של עידו מזרחי פגעה ואם יגיע, דדיה מתחרה על העמדה עם ניב סרדל.

בנוסף, בכוונת המועדון להתחזק לפחות בזר אחד להתקפה, במקומם של קנדי מוסונדה וטראזייה תומא, שאמנם הביאו שינוי כמחליפים מול מכבי פ״ת, אך לפחות אחד מהם לא ימשיך, כשנראה שהזמבי בוודאות יעזוב. המאמן מסאי דגו רוצה לצרף חלוץ זר איכותי, בידיעה שהדבר יכול לשנות משמעותית את העונה.

