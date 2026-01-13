רכש מפתיע? רמת גן במגעים מתקדמים עם דדיה

האם הפועל ר״ג בדרך לרכש מעניין? ל-ONE נודע כי במועדון מנהלים מגעים מתקדמים עם מגנה הימני של הפועל ב״ש, אור דדיה, שעשוי לחתום במועדון. דדיה לא שותף העונה במדי קבוצתו ולא נמצא בתוכניות, כאשר הקבוצה של רן קוז׳וק, שם משחקים כבר גיא מזרחי ורועי לוי, לא תעמוד בדרכו של השחקן שמסיים את חוזהו בתום העונה.

השחקן בן ה-28 רוצה לחזור לשחק, אחרי שבעונה שעברה שיחק כמושאל בחצי העונה השנייה במדי עירוני קרית שמונה והציג יכולת טובה ועשוי להשתכנע לרדת לליגה הלאומית. האורדונים עדיין רוצים לנסות ולהעפיל לליגת העל ומבינים שיש להם הזדמנות העונה, כאשר הפציעה של עידו מזרחי פגעה ואם יגיע, דדיה מתחרה על העמדה עם ניב סרדל.

בנוסף, בכוונת המועדון להתחזק לפחות בזר אחד להתקפה, במקומם של קנדי מוסונדה וטראזייה תומא, שאמנם הביאו שינוי כמחליפים מול מכבי פ״ת, אך לפחות אחד מהם לא ימשיך, כשנראה שהזמבי בוודאות יעזוב. המאמן מסאי דגו רוצה לצרף חלוץ זר איכותי, בידיעה שהדבר יכול לשנות משמעותית את העונה.