יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

סתיו טוריאל מתקרב לחוזה חדש בהפועל תל אביב

עדיין לא ברור אם יוכל לפתוח בדרבי, אך הוא קרוב לחוזה ללא סעיף שחרור ושכר של 280,000 אירו לעונה כולל בונוסים. ברדה: "משחק שאין ממנו דרך חזרה"

סתיו טוריאל חוגג (רועי כפיר)

אחרי שהראתה אופי וחזרה מפיגור 3:1 ל-3:3 מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב מתרכזת עכשיו במשימה הכי גדולה שלה העונה – הדרבי התל אביבי. האדומים מתרגשים מאוד לקראת המשחק, במיוחד על רקע הרצף הארוך של יותר מ-11 שנים בלי ניצחון על מכבי תל אביב.

המאמן אליניב ברדה העביר לשחקנים את הדגשים שלו לקראת המשחק ואמר: "משחק מאוד חשוב עבורנו, משחק שאין ממנו דרך חזרה. בגביע זה 5 משחקים שכל אחד מהם זה גמר. כמובן שאנחנו רוצים  שהכל יעבור בשלום ושהכל יהיה על המגרש, אנחנו ננסה להיות הכי טובים שיש". 

בסגל של הפועל צפויים לחזור מהשעיה אנדריאן קרייב, עומרי אלטמן ושיקו אלבס. מנגד, הכוכב סתיו טוריאל סובל מכאבים בקרסול מאז המשחק מול הפועל חיפה. הוא התאמן רק באופן חלקי ביומיים האחרונים, ועדיין לא ברור אם יוכל לפתוח ביום רביעי בדרבי הגדול, במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. במקביל, טוריאל קרוב מאוד לסיכום על חוזה חדש ללא סעיף שחרור, שיכלול שכר של כ-280 אלף אירו בעונה כולל בונוסים.

מי שייעדרו בוודאות הם הפצועים שאנדה סילבה, שחר פיבן, מור בוסקילה ודור בנימיני, שנעדרים כבר תקופה ארוכה וממשיכים להחמיץ משחקים. מנגד, דורון ליידנר עשוי לחזור מפציעה לסגל. הרכש החדש מרקוס קוקו צפוי להיכלל בסגל, בתקווה שהאישור הבין-לאומי שלו יגיע בזמן. הפנייה להתאחדות הרומנית תיעשה לאחר שיירשם בהתאחדות הישראלית מחר (רביעי) בבוקר.

