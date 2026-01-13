סתיו טוריאל מתקרב לחוזה חדש בהפועל תל אביב

אחרי שהראתה אופי וחזרה מפיגור 3:1 ל-3:3 מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב מתרכזת עכשיו במשימה הכי גדולה שלה העונה – הדרבי התל אביבי. האדומים מתרגשים מאוד לקראת המשחק, במיוחד על רקע הרצף הארוך של יותר מ-11 שנים בלי ניצחון על מכבי תל אביב.

המאמן אליניב ברדה העביר לשחקנים את הדגשים שלו לקראת המשחק ואמר: "משחק מאוד חשוב עבורנו, משחק שאין ממנו דרך חזרה. בגביע זה 5 משחקים שכל אחד מהם זה גמר. כמובן שאנחנו רוצים שהכל יעבור בשלום ושהכל יהיה על המגרש, אנחנו ננסה להיות הכי טובים שיש".

בסגל של הפועל צפויים לחזור מהשעיה אנדריאן קרייב, עומרי אלטמן ושיקו אלבס. מנגד, הכוכב סתיו טוריאל סובל מכאבים בקרסול מאז המשחק מול הפועל חיפה. הוא התאמן רק באופן חלקי ביומיים האחרונים, ועדיין לא ברור אם יוכל לפתוח ביום רביעי בדרבי הגדול, במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. במקביל, טוריאל קרוב מאוד לסיכום על חוזה חדש ללא סעיף שחרור, שיכלול שכר של כ-280 אלף אירו בעונה כולל בונוסים.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)

מי שייעדרו בוודאות הם הפצועים שאנדה סילבה, שחר פיבן, מור בוסקילה ודור בנימיני, שנעדרים כבר תקופה ארוכה וממשיכים להחמיץ משחקים. מנגד, דורון ליידנר עשוי לחזור מפציעה לסגל. הרכש החדש מרקוס קוקו צפוי להיכלל בסגל, בתקווה שהאישור הבין-לאומי שלו יגיע בזמן. הפנייה להתאחדות הרומנית תיעשה לאחר שיירשם בהתאחדות הישראלית מחר (רביעי) בבוקר.