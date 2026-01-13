גד עמוס ביקש לעזוב באופן מיידי את בני ריינה

גד עמוס היה אחד הכוכבים הגדולים של מכבי בני ריינה תחת שרון מימר, כשהפך לאחד השוערים הטובים בליגה בקבוצה שרצה היטב, ואף הגיעה לפלייאוף העליון. המאמן עזב, הגיע סלובודאן דראפיץ’, מאז גם אדהם האדיה וגד עמוס כבר לא השוער הראשון אצל הצפוניים.

השוער הוותיק נמצא על הספסל במשחקים האחרונים כשליאור גליקליך פותח במקומו, וכעת גד עמוס פנה לראשי המועדון בבקשה לאסוף באופן מיידי את מכבי בני ריינה. אחרי המחזור ה-11 נגד טבריה, עמוס איבד את מקומו לגליקליך וסופר כבר שבעה משחקים בהם לא פתח.

עמוס בן ה-37 ביקש לעזוב לתחנה הבאה, כאשר נזכיר שמצבה של ריינה גם לא מזהיר בלשון המעטה, עם צד אחד כבר בדרך ללאומית. הצפוניים עם שבע נקודות בלבד לאחר 18 מחזורים ועם שני ניצחונות בודדים, כאשר הם נועלים את הטבלה ורחוקים תשע נקודות מחוף המבטחים.

בנושא אחר, אתמול (שני) ביקר באימון הבוגרים ובמחלקות הנוער מאמן נבחרת הבוגרת של ישראל, רן בן שמעון, עם הצוות שלו. המאמן הלאומי דיבר עם השחקנים ועם הצוות ופגש את מאמני מחלקת הנוער.