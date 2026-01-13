יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

חיסורים רבים בחיפה למכבי ת"א, פדראו בארץ

הבלם נחת, למכבי חיפה אין כוונה לשחררו. האופציה על יובאנוביץ' לא תמומש. רשימת ההיעדרויות לקראת מכבי ת"א מתארכת, רוטציה רחבה בגביע נגד רעננה

|
פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה פדראו חזר לארץ אחרי תקופת שיקום בעקבות הניתוח האחרון שעבר, וישוב בהדרגה לאימוני הקבוצה. במכבי חיפה אין כוונה לשחרר את פדראו ולפי שעה הוא ממשיך בהתאם לחוזהו שנחתם בקיץ שעבר לשלוש שנים. כזכור, הבלם הברזילאי הגיע מפורטימונסה הפורטוגלית תמורת 1.3 מיליון אירו.

שחקן אחר שיצא לשיקום ואמור לחזור לארץ בעקבות ניתוח שעבר הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שכבר עכשיו ברור שמכבי חיפה לא תממש את האופציה עליו. הירוקים מקווים שעוד קודם לכן, כלומר בתקופת חלון העברות הנוכחי, ימצאו פתרונות וקבוצות לשלושת השחקנים סוף פודגוראנו, מתיאס נהואל וגוני נאור וניתן יהיה לשחררם.

לקראת משחקה של הקבוצה מול מכבי תל אביב, יש לברק בכר נכון לעכשיו רשימת חוסרים משמעותית עליה המאמן יצטרך להתגבר. מלבד פדראו ויובאנוביץ', אתמול התברר שגם איתן אזולאי ייעדר בחודש הקרוב בעקבות קרע בשריר הירך האחורי. אזולאי מצטרף לעלי מוחמד שמתאושש מפציעה. אם מוסיפים עליהם גם את עבדואי סק שבכל מקרה לא יגיע עד מכבי ת"א, הרי שמדובר בחוסרים רבים ומשמעותיים. 

איתן אזולאי (מרטין גוטדאמק)איתן אזולאי (מרטין גוטדאמק)

בכר מתכוון לתמרן בין שני המשחקים בגביע מחר (רביעי, 20:00) מול הפועל רעננה, משחק לו יש משמעות גדולה מאוד עבור הקבוצה מהכרמל שרוצה להשיג את הגביע וגם לנצח מול מכבי ת"א. זאת הסיבה שתהיה רוטציה רחבה ככל שניתן בין שחקני הסגל, כאשר רשימת שחקנים מהנוער כולל דניאל דרזי יהיו כלולים בסגל ויזכו לדקות, כאשר נבות רטנר עשוי לקבל את הקרדיט בקישור האחורי של הקבוצה וסילבה קאני ישחק באגף לצד טריבנטה סטיוארט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */