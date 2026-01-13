חיסורים רבים בחיפה למכבי ת"א, פדראו בארץ

בלם מכבי חיפה פדראו חזר לארץ אחרי תקופת שיקום בעקבות הניתוח האחרון שעבר, וישוב בהדרגה לאימוני הקבוצה. במכבי חיפה אין כוונה לשחרר את פדראו ולפי שעה הוא ממשיך בהתאם לחוזהו שנחתם בקיץ שעבר לשלוש שנים. כזכור, הבלם הברזילאי הגיע מפורטימונסה הפורטוגלית תמורת 1.3 מיליון אירו.

שחקן אחר שיצא לשיקום ואמור לחזור לארץ בעקבות ניתוח שעבר הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שכבר עכשיו ברור שמכבי חיפה לא תממש את האופציה עליו. הירוקים מקווים שעוד קודם לכן, כלומר בתקופת חלון העברות הנוכחי, ימצאו פתרונות וקבוצות לשלושת השחקנים סוף פודגוראנו, מתיאס נהואל וגוני נאור וניתן יהיה לשחררם.

לקראת משחקה של הקבוצה מול מכבי תל אביב, יש לברק בכר נכון לעכשיו רשימת חוסרים משמעותית עליה המאמן יצטרך להתגבר. מלבד פדראו ויובאנוביץ', אתמול התברר שגם איתן אזולאי ייעדר בחודש הקרוב בעקבות קרע בשריר הירך האחורי. אזולאי מצטרף לעלי מוחמד שמתאושש מפציעה. אם מוסיפים עליהם גם את עבדואי סק שבכל מקרה לא יגיע עד מכבי ת"א, הרי שמדובר בחוסרים רבים ומשמעותיים.

איתן אזולאי (מרטין גוטדאמק)

בכר מתכוון לתמרן בין שני המשחקים בגביע מחר (רביעי, 20:00) מול הפועל רעננה, משחק לו יש משמעות גדולה מאוד עבור הקבוצה מהכרמל שרוצה להשיג את הגביע וגם לנצח מול מכבי ת"א. זאת הסיבה שתהיה רוטציה רחבה ככל שניתן בין שחקני הסגל, כאשר רשימת שחקנים מהנוער כולל דניאל דרזי יהיו כלולים בסגל ויזכו לדקות, כאשר נבות רטנר עשוי לקבל את הקרדיט בקישור האחורי של הקבוצה וסילבה קאני ישחק באגף לצד טריבנטה סטיוארט.