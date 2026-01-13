יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:42
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
62%3906-401934פילדלפיה 76'
61%3784-389833ניו יורק ניקס
56%4086-410936טורונטו ראפטורס
54%4360-441837קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
30%3760-359833ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4305-400236אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
59%3724-366732לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
37%4433-421235יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

דונצ'יץ' ולברון כיכבו, אבל הלייקרס שוב הפסידו

שני הכוכבים הבריקו, רק שהקבוצה מ-LA רשמה הפסד 3 ברצף, הפעם עם 124:112 לקינגס החלשים. היסטוריה להארדן, שעלה למקום ה-9 בקלעים וניצח את שארלוט

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

סקרמנטו (10:30) – לוס אנג’לס לייקרס (23:14) 112:124

פעם נוספת לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ בולטים, אבל פעם נוספת זה לא נגמר עם חיוך. הלייקרס נכנעו לאחת הקבוצות החלשות בליגה העונה וזו שבמקום לפני האחרון במערב. המלך קלע 22 נקודות והסלובני הפציץ בענק עם 42 נקודות, שבעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים לצד ארבע חטיפות, אבל כאמור כל זאת לא הספיק כדי לעצור את רצף ההפסדים, שגדל לשלושה.

מהצד השני, הקינגס רשמו ניצחון שני ברציפות ועשירי בסך הכל העונה, כשדמאר דרוזן היה מעל כולם עם 32 נקודות. ראסל ווסטברוק היה נהדר גם כן נגד האקסית עם 22 נקודות, כשמאליק מונק תרם 26 נקודות משלו על הספסל בערב התקפי נפלא של סקרמנטו בדרבי של קליפורניה.

לוס אנג’לס קליפרס (16:23) – שארלוט (26:14) 109:117

היסטוריה. ג’יימס הארדן היה צריך לפני המשחק 15 נקודות כדי לעקוף את שאקיל אוניל ולעלות למקום התשיעי ברשימת הקלעים אי פעם ב-NBA, והוא עשה זאת בענק עם הופעה נפלאה של 32 נקודות ו-10 אסיסטים כדי להוביל לניצחון שלישי ברצף, יחד עם 35 נקודות של קוואי לנארד.

ההורנטס שבו למסלול ההפסדים למרות משחק התקפי טוב של החמישייה הפותחת, כאשר כל חמשת השחקנים קלעו בספרות כפולות ומעל כולם היה לאמלו בול עם 25 נקודות, תשעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, אבל מהספסל לא הגיעה תרומה כמעט בכלל וזה לא הספיק ב-LA.

קליבלנד (19:22) - יוטה (25:14) 123:112

הג'אז התאוששו בצורה מרשימה אחרי תבוסה היסטורית במשחק הקודם, והציגו משחק התקפי חד ומאוזן. קיונטה ג'ורג' הוביל עם 32 נקודות, כולל 16 ברבע השלישי שבו יוטה מחקה פיגור דו ספרתי והחזירה לעצמה שליטה, לצד 9 אסיסטים ודיוק מושלם של 12 מ-12 מהעונשין. לאורי מרקאנן הוסיף 28 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד יוסוף נורקיץ' שחזר מפציעה תרם 11 נקודות ו-17 ריבאונדים, בניצחון שהיה רק השני של הג'אז ב-8 המשחקים האחרונים.

אצל הקאבס, דריוס גארלנד בלט עם 23 נקודות והוביל ריצה משמעותית ברבע השני, ודונובן מיטשל סיים עם 21 נקודות. קליבלנד הצליחה להפוך פיגור מוקדם ליתרון במחצית ואף פתחה פער קצר ברבע השלישי, אך יוטה הגיבה בריצות ממושכות בשני הרבעים האחרונים. סבי מיחאילוק תרם שלשות חשובות בדקות המכריעות, ובקו העונשין שתי הקבוצות הציגו יעילות גבוהה, כשהקאבס דייקו ב-13 מ-13 והג'אז ב-25 מ-28.

אינדיאנה (31:9) - בוסטון (15:24) 96:98

הפייסרס המשיכו ברצף החיובי ורשמו ניצחון שלישי ברציפות לראשונה העונה, כשהם נשענים על פסקל סיאקם. הפורוורד קלע 21 נקודות, כולל זריקת בנק מכרעת מ-7 רגל 6.1 שניות לסיום, והוסיף גם 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ג’יי האף תרם 20 נקודות מהספסל, עם 4 שלשות, בערב שבו אינדיאנה שיחקה ללא בנדיקט מת’ורין הפצוע, שנעדר זה משחק חמישי ברציפות.

אצל הסלטיקס, פייטון פריצ’רד הוביל עם 23 נקודות ו-8 אסיסטים, דריק ווייט סיים עם 18 נקודות והיה זה שגם השווה במהלך חדירה פחות מחצי דקה לסיום, ואנפרני סימונס קלע 16 נקודות. בוסטון הופיעה ללא מלך הסלים שלה, ג’יילן בראון, שנעדר בשל התכווצויות בגב התחתון, והקבוצה פתחה כך מסע חוץ של 4 משחקים כשהיא מדורגת שלישית במזרח.

טורונטו (17:24) - פילדלפיה (16:22) 115:102

פילדלפיה חזרה לעצמה עם תצוגה התקפית מרשימה, בהובלת טייריס מקסי שקלע 33 נקודות, מתוכן 18 כבר ברבע הראשון, לצד דיוק גבוה במיוחד מהשדה ומהשלוש. ג’ואל אמביד הוסיף 27 נקודות בערב חזרה שלו לסגל אחרי היעדרות, ופול ג’ורג’ ו-וי.ג’יי אדג’קומב תרמו 15 נקודות כל אחד. הסיקסרס התפוצצו במחצית הראשונה עם 80 נקודות, כשהם קולעים 27 מ-37 מהשדה, 13 מ-20 לשלוש ו-13 מ-13 מקו העונשין, אחרי ערב חלש מחוץ לקשת במשחק הקודם.

אצל טורונטו, אימנואל קוויקלי הוביל עם 18 נקודות, ברנדון אינגרם סיים עם 17 נקודות ו-10 ריבאונדים במשחק חזרה מפציעה, וסקוטי בארנס קלע 15 נקודות, יממה אחרי שנבחר לשחקן השבוע במזרח. מהלך סמלי הגיע בדקות הסיום, כשקייל לאורי, אלוף ה-NBA עם הראפטורס ב-2019, עלה לפרקט לקול תשואות הקהל, אך החטיא את כל זריקותיו. פילדלפיה כבר פתחה פער שיא של 33 נקודות במהלך הרבע השלישי, וסגרה ערב התקפי חד בדרך לניצחון.

