יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:41
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
62%3906-401934פילדלפיה 76'
61%3784-389833ניו יורק ניקס
56%4086-410936טורונטו ראפטורס
54%4360-441837קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
30%3760-359833ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4305-400236אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
59%3724-366732לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
37%4433-421235יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

ארבע נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לדאלאס

האמריקאי יהודי הוסיף אסיסט ושלושה ריבאונדים ב-19 דקות, כשהנטס נכנעו 113:105 למאבריקס במשחק בו כיכב קופר פלאג עם 27 נק'. 15 נק' לשרף בג'י ליג

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דאלאס רשמה הלילה ניצחון ביתי 105:113 על ברוקלין, כאשר דני וולף סיים את ההתמודדות עם 4 נקודות, אסיסט ו-3 ריבאונדים ב-19 דקות על הפרקט. מי שבלט מעל כולם היה קופר פלאג, שקלע 27 נקודות וגם השווה שיא עונתי עם 3 חסימות.

נאז’י מרשל הוסיף 22 נקודות, כולל שלושה סלים רצופים בדקות ההכרעה, שעזרו לדאלאס להכריע את המשחק. קליי תומפסון תרם 18 נקודות מהספסל, כולן כמעט מחוץ לקשת, כשקלע 6 שלשות, שיא עונתי עבורו.

המאבריקס, שעלו למאזן 25:15, עצרו רצף של שני הפסדים, זאת למרות סגל חסר במיוחד. הקבוצה נאלצה להסתדר ללא ארבעה שחקני חמישייה פצועים, בהם אנתוני דייויס שנעדר לתקופה בלתי מוגבלת בעקבות פגיעה ברצועות ביד שמאל, ופ.ג’יי. וושינגטון ג’וניור שהחמיץ משחק שלישי ברציפות בגלל הקרסול. בשל החוסרים, דאלאס השתמשה גם בשלושה שחקנים עם חוזי דו כיווניים.

מן העבר השני, מייקל פורטר ג’וניור הוביל את ברוקלין עם 28 נקודות, בעוד דיירון שארפ רשם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-12 ריבאונדים מהספסל. הנטס ירדו למאזן 26:11 וספגו הפסד רביעי ברציפות, אחרי שסיימו בק טו בק חוץ עם הפסד נוסף יום קודם לכן בממפיס.

ברוקלין הצליחה לצמק פיגור של 14 נקודות במחצית השנייה ל-99:95 כחמש דקות לסיום, אך לא הצליחה להתקרב מעבר לכך. מנגד, דאלאס שמרה על שליטה יחסית, במשחק שבו נרשם רק שינוי הובלה אחד ותיקו אחד, בניגוד למפגש הקודם בין הקבוצות בדצמבר, אז נרשמו 23 חילופי הובלה ו-16 מצבי שוויון.

גם ג’יידן הארדי תרם למאמץ של דאלאס, כשפתח בחמישייה וקלע 11 מתוך 14 נקודותיו כבר בחמש הדקות הראשונות, כולל 3 שלשות מוקדמות שנתנו למארחת מומנטום חשוב.

במקביל, קבוצת הג'י ליג של ברוקלין התמודדה מול מקבילתה מהקינגס, כאשר בן שרף פתח בחמישייה, קלע 15 נקודות (6 מ-14 מהשדה) והוסיף שני ריבאונדים ושני אסיסטים, אבל קבוצתו הפסידה 118:112.

