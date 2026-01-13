ארבע נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לדאלאס

דאלאס רשמה הלילה ניצחון ביתי 105:113 על ברוקלין, כאשר דני וולף סיים את ההתמודדות עם 4 נקודות, אסיסט ו-3 ריבאונדים ב-19 דקות על הפרקט. מי שבלט מעל כולם היה קופר פלאג, שקלע 27 נקודות וגם השווה שיא עונתי עם 3 חסימות.

נאז’י מרשל הוסיף 22 נקודות, כולל שלושה סלים רצופים בדקות ההכרעה, שעזרו לדאלאס להכריע את המשחק. קליי תומפסון תרם 18 נקודות מהספסל, כולן כמעט מחוץ לקשת, כשקלע 6 שלשות, שיא עונתי עבורו.

המאבריקס, שעלו למאזן 25:15, עצרו רצף של שני הפסדים, זאת למרות סגל חסר במיוחד. הקבוצה נאלצה להסתדר ללא ארבעה שחקני חמישייה פצועים, בהם אנתוני דייויס שנעדר לתקופה בלתי מוגבלת בעקבות פגיעה ברצועות ביד שמאל, ופ.ג’יי. וושינגטון ג’וניור שהחמיץ משחק שלישי ברציפות בגלל הקרסול. בשל החוסרים, דאלאס השתמשה גם בשלושה שחקנים עם חוזי דו כיווניים.

מן העבר השני, מייקל פורטר ג’וניור הוביל את ברוקלין עם 28 נקודות, בעוד דיירון שארפ רשם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-12 ריבאונדים מהספסל. הנטס ירדו למאזן 26:11 וספגו הפסד רביעי ברציפות, אחרי שסיימו בק טו בק חוץ עם הפסד נוסף יום קודם לכן בממפיס.

ברוקלין הצליחה לצמק פיגור של 14 נקודות במחצית השנייה ל-99:95 כחמש דקות לסיום, אך לא הצליחה להתקרב מעבר לכך. מנגד, דאלאס שמרה על שליטה יחסית, במשחק שבו נרשם רק שינוי הובלה אחד ותיקו אחד, בניגוד למפגש הקודם בין הקבוצות בדצמבר, אז נרשמו 23 חילופי הובלה ו-16 מצבי שוויון.

גם ג’יידן הארדי תרם למאמץ של דאלאס, כשפתח בחמישייה וקלע 11 מתוך 14 נקודותיו כבר בחמש הדקות הראשונות, כולל 3 שלשות מוקדמות שנתנו למארחת מומנטום חשוב.

במקביל, קבוצת הג'י ליג של ברוקלין התמודדה מול מקבילתה מהקינגס, כאשר בן שרף פתח בחמישייה, קלע 15 נקודות (6 מ-14 מהשדה) והוסיף שני ריבאונדים ושני אסיסטים, אבל קבוצתו הפסידה 118:112.