בדקה ה-89: סלטה ויגו גברה על סביליה 0:1

המחזור ה-19 של הליגה הספרדית נמשך היום (שני) עם משחק בודד בו סביליה אירחה את סלטה ויגו ברמון סאנצ’ז פיחואן למשחק בו שתי הקבוצות קיוו לצאת עם שלוש הנקודות, אך לבסוף הגליסיאנים היו אלה שיצאו עם החיוכים אחרי 0:1 מאוחר.

89 דקות ללא שערים הגיעו לקיצן כשאוסו ביצע עבירה ברחבה ומרקוס אלונסו ניצל זאת כדי לכבוש פנדל מצוין מהנקודה הלבנה ולתת לאורחת את הניצחון היקר, בשלב כה מאוחר של המשחק.

אחרי ה-1:4 הגדול על ולנסיה במחזור הקודם, הגליסיאנים כעת רושמים ניצחון רביעי לצד תוצאת תיקו אחת בחמשת משחקי הליגה האחרונים, נצמדו לבטיס שבמקום השישי עם 29 נקודות והתבססו במקום השביעי עם פער של חמש נק’ מאתלטיק בילבאו.

האנדלוסים מנגד, רושמים את הפסדם הרביעי ברציפות בכל המסגרות (שלושה בליגה לצד הדחה מהגביע מול אלאבס) ונמצאים במקום ה-14 בטבלה. במחזור הבא הם יתארחו אצל אלצ’ה ויקוו להתאושש מהתקופה הרעה.