עדיין במאבק: יובנטוס חגגה עם 0:5 על קרמונזה

לאחר שמילאן, נאפולי ואינטר סיימו בתיקו, המחזור ה-20 של הליגה האיטלקית המשיך הערב (שני) כשיובנטוס ניצלה את המעידות של יריבותיה לצמרת וחזרה למאבק האליפות, כשהיא חוגגת עם 0:5 על קרמונזה. במשחק שנערך קודם לכן, גנואה של דניאלה דה רוסי ניצחה 0:3 את קליארי.

יובנטוס – קרמונזה 0:5

החבורה של ספאלטי נראתה נהדר ועמדה במשימה על הצד הטוב ביותר. ברמר פתח את החגיגה עם שער בדקה ה-12. שלוש דקות חלפו וג’ונתן דייויד הכפיל את היתרון של הגברת הזקנה. בדקה ה-35, קנאן יילדיז החמיץ את בעיטת הפנדל, אך הוא כבש מיד לאחר מכן. הביאנקונרי לא הורידו את הרגל מהגז ועם פתיחת המחצית השנייה (48’), הם השיגו את השער הרביעי כשפיליפו טראצ’יאנו הבקיע גול עצמי.

בדקה ה-64, ווסטון מקני הרשית את החמישי של המארחת. בעקבות הניצחון, יובנטוס השתוותה במניין הנקודות לזה של רומא ונאפולי, המרחק מאינטר שבפסגה, עומד על ארבע נקודות. עם זאת, לכל שלוש הקבוצות שנמצאות מעליה בטבלה, חסר משחק.

גנואה – קליארי 0:3

חד משמעי: גנואה ב0:3 על קליארי

החבורה של דניאלה דה רוסי עשתה את שלה בבית וברחה מעט מקבוצות הקו האדום שרדפו אחריה. לורנצו קולומבו פתח עם שער מהיר בדקה השביעית. מורטן פרנדרוף הכפיל את היתרון של המאחרת בדקה ה-75. שלוש דקות חלפו ולאו אוסטיגארד מצא את הרשת וקבע את תוצאת הסיום.