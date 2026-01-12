מכבי ר"ג עדיין מושלמת בליגת העל לכדורסל נשים

המחזור ה-16 בליגת הכדורסל לנשים התקיים הערב (שני) כשהמוליכה מכבי רמת גן נותרה מושלמת מפתיחת העונה עם מאזן 0:16 אחרי 76:86 על אשדוד. עוד משחקים ששוחקו: מכבי חיפה הפתיעה עם 71:73 ברמלה, חולון ניצחה 57:62 את בנות פ”ת, מכבי כרמיאל גברה 59:69 על הפועל ירושלים וב”ש/דימונה נכנעה 81:75 לראשון לציון.

מכבי בנות אשדוד – מכבי עירוני רמת גן 86:76

ברבע הראשון אשדוד רשמה 12 איבודי כדור שנוצלו היטב על ידי רמת גן שהובילה בסיומו 17 - 10. ברבע השלישי אשדוד כבר הובילה בחמש נקודות והיה נדמה שיכולה לנצח, אך ההרחקה של שירה העליון בעקבות שתי עברות טכניות וירידה באיכות המשחק השאירו את רמת גן כבלתי מנוצחת גם בתום המשחק הסוער הזה.

שחקניות מכבי רמת גן ומכבי אשדוד בפעולה (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

שחקניות מכבי אשדוד ומכבי רמת גן בפעולה (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

שיר תירוש, שהצטיינה עם 18 נקודות ו-11 אסיסטים, הגיבה לעבירה טכנית שקיבלה בסוף המחצית הראשונה כאשר השתיקה את הקהל, וסיפרה בדמעות כי האוהדים קיללו בגסות אותה ואת משפחתה ואיחלו להם למות.

שיר פנתה להנהלת אשדוד ואמרה אנחנו השחקניות מסתדרות מצוין, ההתנהגות של הקהל לא יכולה להימשך ככה לאורך כל המשחק ואחריו. עדן ענבר אמר שלמרות ההצלחה הגדולה של שיר הוא יודע שתכעס עליו, אבל התפקיד שלו לדאוג שתהיה שחקנית מצוינת גם מבחינה מנטלית.

שירה העליון (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

קלעו לאשדוד: סטפני וואטס 22 נקודות, קסניה מלשקה (12 ריבאונדים) 16 נקודות, דור סער 13 נקודות, קורטני ריינג׳ (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 12 נקודות, מאיה זילברשלג 7 נקודות, אלבינה רז׳בה 6 נקודות.

קלעו לרמת גן: אימארי תומס (6 ריבאונדים) 26 נקודות, שיר תירוש (11 אסיסטים) 18 נקודות, ויקטוריה ויויאנס (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 נקודות, פאולה סטרוטמן 9 נקודות, אליס חתוקאי 8 נקודות, גילי אייזנר וטיאה גרוסיץ׳ 6 נקודות כ״א.

מכבי רמת גן שמחה לאחר הניצחון (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

אליצור רמלה – מכבי חיפה 73:71

מכבי חיפה מהמקום הלפני אחרון השיגה את ניצחונה החמישי דווקא בחוץ מול רמלה. טריפל דאבל לשאיין סלרס מחיפה שהצטיינה במשחק.

קלעו לרמלה: אראלה גבירנטס (6 ריבאונדים) 23 נקודות, ליאור גרזון 15 נקודות, מיקיה הריגן 9 נקודות, אלני בוסגנה וצ׳לסי נלסון (8 ריבאונדים) 7 נקודות, מאי רווח 6 נקודות, עדן רוטברג 4 נקודות.

קלעו לחיפה: שאיין סלרס (14 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 21 נקודות, בטי מונונגה (10 ריבאונדים) 18 נקודות, נור כיוף 16 נקודות, אמליה רמביסווסקה 10 נקודות, טיאה פרסלי ונעמה הלוי 3 נקודות, לאשה פטרי 2 נקודות. 4.

אליצור חולון - בנות פתח תקווה 57:62

המארחת פיטרה את המאמנת, ועל הקווים עמד היום רועי אייזנברג המנהל המקצועי והוא הצליח להביא ניצחון. ממחר יאמן את הקבוצה רועי לזר.

קלעו לחולון: שיי קלי (11 ריבאונדים, 8 אסיסטים) וליה בראון (6 ריבאונדים) 16 נקודות כ״א , אמי רינת 11 נקודות, צליל וטורי (6 ריבאונדים) 9 נקודות, שקיילה ג׳וזף (7 ריבאונדים) 5 נקודות, איילה אורן 3 נקודות, מעיין כהן 2 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל טיילור 22 נקודות, דניאל אדאמס (16 ריבאונדים) 18 נקודות, בויאנה קובסביץ 10 נקודות, מאי דיין 3 נקודות, מליסה דיווקנה ונועה וואשדי 2 נקודות כל אחת

מכבי כרמיאל בית הכרם – הפועל לב ירושלים 59:69

קלעו לכרמיאל בית הכרם: אליסיה ג׳נקינס (16 ריבאונדים) 20 נקודות, אריאל הירן (8 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 15 נקודות, סופיה גומז (8 ריבאונדים) וניצן עמאר 12 נקודות כ״א, אופיר לביא 10 נקודות.

קלעו לירושלים: סוואנה ווילקינסון 14 נקודות, מיכאלה לזיץ׳ 12 נקודות, דסטני ליטלטון 11 נקודות, זיומארה מוריסון (6 ריבאונדים) ואניה פוקס רובטין (6 ריבאונדים) 7 נקודות כ״א, הדר מור יוסף 5 נקודות, נטע מישר 3 נקודות.

הפועל ב״ש / דימונה – הפועל ראשון לציון 81:75

באר שבע כבר הייתה קרובה לניצחונה השני העונה, אך רבע אחרון מצוין של ראשון לציון 23:12 הנחיל לה הפסד נוסף.

קלעו לב”ש/דימונה: אבינה ווסטברוק 26 נקודות, קריסטל ברדפורד (10 ריבאונדים) 22 נקודות, מאי בייקו וטטיאנה יורקביצ׳וס (13 ריבאונדים) 8 נקודות כ״א, שדא כנעאן 6 נקודות, גלי קונטס 5 נקודות.

קלעו לראשון לציון: אנסטסיה בולדירבה (13 ריבאונדים) 21 נקודות, דייזי ריי יאנג (9 ריבאונדים) 20 נקודות, עדן ציפל (6 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 19 נקודות, טל לב (7 אסיסטים) ומורגן בייטי (9 ריבאונדים) 8 נקודות , יערה יצחקי 5 נקודות.