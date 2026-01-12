יום שני, 12.01.2026 שעה 23:24
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"החלום של ריאל": פרס ינסה להחתים את קלופ

אחרי הפיטורים של צ'אבי אלונסו, השם הראשון צץ והוא גדול: לפי דיווח בצרפת, הבלאנקוס יעשו מאמץ כדי לנסות ולהחתים את הגרמניה. גם מארסקה מוערך

|
יורגן קלופ (IMAGO)
יורגן קלופ (IMAGO)

אחרי שהגיע רק בקיץ האחרון למועדון, איבד שני תארים ומצא את עצמו במרחק ארבע נקודות מברצלונה בליגה, צ’אבי אלונסו סיים את דרכו בריאל מדריד, והמועדון כבר הודיע שמאמן קבוצת המילואים ריאל מדריד קסטיליה, אלברו ארבלואה, יאמן במקום הבאסקי.

בהודעה הרשמית בריאל מדריד לא התייחסו לגבי כמה זמן ארבלואה יאמן, האם המינוי הוא זמני, עד איזו שנה הוא חתום וכל מה שקשור למשך התקופה, ותחילה לא יצאו דיווחים בספרד לגבי מועמדים להגיע, עד שבשעות המאוחרות ב’פוט מרקאטו’ הצרפתי הוציאו את השם הראשון.

מדובר בלא אחר מאשר יורגן קלופ, כאשר הכתב ‘סנטי אואנה’ אף כתב ש”יורגן קלופ הוא החלום של ריאל מדריד, פלורנטינו פרס לא רק שרוצה אותו, אלא הוא בטוח ינסה להחתים אותו ולפנות אליו”. כזכור, קלופ אימן שתי קבוצות בקריירה, מיינץ ובורוסיה דורטמונד. בנוסף, העיתונאי כתב ש”גם אנצו מארסקה מוערך מאוד בריאל”.

הגרמני אף הפסיד פעמיים בגמר ליגת האלופות לריאל מדריד, פעם אחת 3:1 עם המספרת והצמד של גארת’ בייל, ופעם נוספת עם ה-0:1 של ויניסיוס לאחר תצוגה היסטורית של טיבו קורטואה בין הקורות. בכללי, קלופ רשם בכל זאת לא מעט הישגים בליברפול, עם הזכייה הראשונה לאחר 30 שנה באליפות.

