בדרך למעבר ענק? דיווח: טאבי מועמד לסנדרלנד

תפנית דרמטית בעתידו של ג'וסלין טאבי. קשרה של הפועל פ”ת המושאל ממכבי נתניה שהיה על סף חתימה בסלטיק, לא יצטרף בסופו של דבר לאלופת סקוטלנד ועל פי דיווחים הוא עלה כאופציה לקבוצה מהפרמייר ליג, כשסנדרלנד מועמדת להחתימו. העסקה לקבוצה הסקוטית בוטלה ברגע האחרון לאחר שהשחקן נכשל בבדיקות הרפואיות.

בסלטיק תכננו לשלם ליהלומים סכום של 2 מיליון ליש"ט עבור הכישרון בן ה20 מחוף השנהב, אך הנהלת המועדון משכה את ההצעה לאחר שדו"ח הבדיקות הרפואיות הציף בעיות פציעה. למרות שבסקוטלנד כבר עברו ליעדים אחרים, נראה כי טאבי עדיין בדרך לאי הבריטי.

על פי דיווחים בצרפת, מועדון מהפרמייר ליג האנגלית, ששמו טרם פורסם, פועל כעת כדי להחתים את השחקן ולהעבירו מישראל ישירות לליגה הטובה בעולם. שמה של סנדרלנד עלה כמועמדת אפשרית לקלוט את הקשר, במיוחד לאחר שזה החל לעקוב אחרי המועדון ברשתות החברתיות.

טאבי עם הכדור (ראובן שוורץ)

רק לפני מספר ימים טאבי נפרד בהתרגשות מישראל ואמר: "לשחק במועדון כמו סלטיק זה חלום שמתגשם. בלי האהבה שקיבלתי בישראל לא הייתי מגיע לרמות האלה. לא אשכח את התקופה שלי בהשאלה בהפועל פתח תקווה". כעת, הוא יקווה להגשים את החלום האירופי ביעד אחר באנגליה.