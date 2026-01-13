יום שלישי, 13.01.2026 שעה 06:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

מצחיק? הביקורת של הלגרה על מינוי ארבלואה

אקס ריאל מדריד לא אהב את ההחלטה למנות את מגן העבר וצייץ על כך. ולדאנו: "נראה אם הוא מסוגל לבנות קבוצה תחרותית, אלונסו לא היה יציב מההתחלה"

|
ארבלואה ואלונסו (IMAGO)
ארבלואה ואלונסו (IMAGO)

בריאל מדריד עדיין מעכלים את הזעזוע על הקווים. פיטוריו של צ'אבי אלונסו ומינויו המהיר של אלברו ארבלואה למאמן הקבוצה הראשונה טלטלו את המועדון, והתגובות לא איחרו להגיע. אקסים של ריאל מדריד, חלקם מזוהים מאוד עם המועדון, הביעו עמדות שונות, לעיתים ביקורתיות, כלפי ההחלטה של פלורנטינו פרס, כשחלק מהדברים נוגעים לא רק לארבלואה, אלא גם ליחס שקיבל אלונסו בתקופתו.

אחת התגובות שעוררו הד גדול הגיעה מאיבן הלגרה. דקות ספורות לאחר ההודעה הרשמית על מינוי ארבלואה, פרסם בלם העבר ציוץ ברשת X שבו הופיע שמו של המאמן החדש, לצד שני אימוג'ים של צחוק ושני אימוג'ים של כפות ידיים על הפנים. למרות שהחשבון של הלגרה פרטי, הפרסום הפך במהירות לוויראלי ופורש כביקורת גלויה על הבחירה של הנשיא. השניים שיחקו יחד בריאל מדריד באמצע שנות ה-2000, תקופה שבה ארבלואה עשה את צעדיו הראשונים בקריירה הבוגרת, לפני שנמכר בהמשך לדפורטיבו לה קורוניה.

הלגרה עצמו זכור כאחד משחקני האיזון הבולטים של ריאל מדריד בתחילת שנות ה-2000. הוא הגיע בקיץ 1999 ונשאר עד 2007, כשבמהלך השנים הללו ביסס את מעמדו כשחקן רב גוני, כזה שידע לשחק כבלם וכקשר אחורי, לשמור על יציבות הגנתית ולתרום גם בבניית המשחק מאחור. עבור רבים במועדון, הדמות שלו סימלה סדר ושקט בקבוצה עמוסת כוכבים, מה שהפך את תגובתו למינוי ארבלואה למשמעותית במיוחד.

הציוץ של הלגרה (צילום מסך)הציוץ של הלגרה (צילום מסך)

מעבר לביקורת של הלגרה, גם חורחה ולדאנו התייחס ישירות לפיטוריו של צ'אבי אלונסו, ולא חסך מילים. בראיון אמר: "ראיתי את צ'אבי אלונסו כלא יציב כבר מהיום הראשון. אף פעם לא הרגשתי שהיה לו את הגיבוי של המועדון, ובחג המולד, כשפלורנטינו נשא את אותו נאום ולא הזכיר את שמו של צ'אבי, זה נראה לי רגע עדין במיוחד. מאותו רגע הוא היה במצב של חוסר יציבות, של אי נוחות".

ולדאנו המשיך והתייחס גם למצב המקצועי שבו עבד אלונסו, ואמר: "היו לו הרבה פציעות והקבוצה חסרה אסטרטג. וכולנו יודעים כמה זה חשוב. לפעמים שחקן אחד יכול ליצור תפקוד הרבה יותר הרמוני, ולריאל מדריד אין את השחקן הזה". עוד הוסיף: "צ'אבי חיפש נוסחאות שונות, אי אפשר לומר שהוא לא ניסה, אבל הוא גם נתקל בקשיים של משחק עם הרבה שחקנים פצועים, וזה סימן את התקופה שלו בריאל מדריד, למרות שהוא הגיע עם רזומה מושלם מהרמות הגבוהות ביותר".

חורחה ולדאנו (רויטרס)חורחה ולדאנו (רויטרס)

בנוגע לאלברו ארבלואה, ולדאנו בחר להיזהר בדבריו, אך הציג עמדה ברורה: "אני לא יכול לומר הרבה, כי לא ראיתי את קאסטייה העונה. הוא לא היה במגע כלשהו עם כדורגל ברמה הגבוהה, אבל הוא מכיר את המועדון, הוא מכיר את צ'אבי, ולכן הוא בוודאות מאוד מעודכן בכל מה שקורה בקבוצה הראשונה, אפילו יותר מדי מעודכן. עכשיו צריך לחכות ולראות אם הוא מסוגל לבנות קבוצה תחרותית בכל המסגרות, שזה מה שתמיד מצופה מריאל מדריד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */