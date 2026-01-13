ארבלואה - ה"מפונק" של פרס והיורש של מוריניו

צ'אבי אלונסו לא יצא מחוזק כלל מהסופר קאפ הספרדית, כפי שנאמר לאחר הגמר. למעשה, ההיפך הוא הנכון. הספרדי והמועדון סיכמו על פיטוריו המיידיים מתפקיד מאמן ריאל מדריד, ודקה לאחר מכן כבר אושר זהות מחליפו. שם מוכר מהעבר: אלברו ארבלואה. מגן העבר ייכנס לנעליו של חברו הטוב ויעמוד בראש הקבוצה הלבנה החל מהיום. בהתאם לכך, ביום רביעי הוא ינהל את משחקו הראשון בגביע המלך מול אלבסטה. ימים סוערים מאוד בברנבאו.

אורות וצללים בתקופה הקצרה שלו כמאמן

אלברו ארבלואה, בן 42, יקבל את ההזדמנות הגדולה הראשונה שלו על ספסל של קבוצה מהליגה הראשונה. עד כה אימן המאמן רק במחלקות הנוער של המועדון הלבן. הוא פרש מכדורגל מקצועני ב-2017 לאחר שנה בווסטהאם, אם כי התקופה הגדולה שלו הייתה בריאל מדריד, שם זכה פעמיים בליגת האלופות. לאחר פרישתו חזר למשפחת ריאל ושימש כנציג המועדון. לאורך כל הקריירה שלו היה אחד האהובים הגדולים על פלורנטינו פרס, וכעת הוא מקבל את הפרס הגדול.

ב-2020 עשה את צעדיו הראשונים כמאמן, ועד 2022 קיבל את קבוצת הנוער א'. האתגר הגדול שלו באותה תקופה היה לנסות להשיג את זכייתה השנייה של ריאל מדריד בליגת האלופות לנוער, אך הוא לא הצליח בכך באף עונה. בעונה הראשונה הודחה הקבוצה מול אלקמאר המפתיעה, שעברה על הלבנים עם 0:4, בעונה שלאחר מכן הודחה בפנדלים מול מילאן ברבע הגמר, ובעונה שעברה שוב הודחה מול ההולנדים.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

למרות התוצאות הללו, פלורנטינו נתן אמון בארבלואה כדי להחליף את ראול על ספסל קאסטייה. האגדה הלבנה המתינה שנים להזדמנות שלה, אך הנשיא מעולם לא נתן בו אמון והוא סיים כשהוא עוזב הרחק ממדריד. ארבלואה אפילו לא השלים עונה אחת מלאה כמאמן קבוצת המילואים, וכבר יאמן את הקבוצה הבכירה.

המטרה בקאסטייה הייתה ברורה: להיאבק על העלייה לליגה השנייה, וארבלואה הותיר את הקבוצה במקום הרביעי, אך במרחק של 13 נקודות מטנריפה. למעשה, התוצאה האחרונה שלו לפני המעבר לריאל מדריד הייתה הפסד 4:1 לארנס דה חטסו.

"הבן" של מוריניו והמועדף של פלורנטינו

בהנהלת המועדון מעריכים אותו מאוד בזכות עבודתו במחלקת הנוער, אך עיתונאים הקרובים מאוד לריאל מדריד מדברים על חיבור מתמשך של המגן לשעבר עם הנשיא פלורנטינו פרס. למעשה, אנטוניו רומרו הצהיר כי: "ארבלואה הוא המאמן ממחלקות הנוער שקודם הכי הרבה בהיסטוריה האחרונה של ריאל מדריד, ללא ספק. יש סיבות שניתן להסביר ואחרות שלא הזמן לפרט אותן, אבל כל מי שנמצא קרוב לחדר ההלבשה של מדריד מכיר אותן. זה טיפוס שבתקופת מוריניו הפנה עורף לרבים מחבריו לחדר ההלבשה כדי להתחנף לאותו מאמן. הוא ילד מפונק של נשיא ריאל מדריד, של האנשים שעובדים בריאל מדריד ושל חלק מהקהל של ריאל מדריד".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

למרות זאת, הסגנון שלו, הן האישי והן בכדורגל, דומה מאוד לזה של מוריניו. על הקווים הוא מאמן מאוד אקספלוסיבי, שמסוגל להיות דמות מרכזית במסיבות העיתונאים, כפי שהיה הפורטוגלי. ממנו הוא ספג רבות בתקופתו כשחקן, ואף הגיע לעימותים עם חברים לקבוצה כדי להגן על מאמנו. הוא היה המגן הגדול של מוריניו ובעל בריתו המרכזי בחדר ההלבשה.

אחת התמונות המפתיעות ביותר בתולדות המועדון הלבן בשנים האחרונות הייתה בפרידתו של ארבלואה. המגן פרש כאשר הברנבאו כולו מריע לו והוא מונף באוויר בידי חבריו, בעוד קסיאס, שנתיים קודם לכן, עזב לבדו לחלוטין במסיבת עיתונאים. מוריניו-איזם מול אנטי מוריניו-איזם. לפלורנטינו היו המועדפים שלו, והמלחמה סביב מוריניו פילגה לחלוטין את אוהדי ריאל מדריד.

שחקני ריאל מדריד מרימים את אלברו ארבלואה (IMAGO)

כמאמן, גם הייתה לו ההזדמנות שמעולם לא ניתנה לראול בחמש שנותיו על ספסל קאסטייה. ברור שהיחסים בין הנשיא לאגדה הלבנה לא היו מהטובים, ולמרות שזכה בליגת האלופות לנוער היחידה בתולדות המועדון, הוא מעולם לא היה מועמד לאימון הקבוצה הראשונה.

בברצלונה מכירים אותו היטב

הקשר של ארבלואה עם ברצלונה הוא שיקוף נאמן של תקופת מוריניו. מגן העבר היה קשוח מאוד על המגרש מול שחקני ברצלונה. זכורה במיוחד אותה כניסה קשה לדויד וייה בגמר גביע המלך 2011. אגב, הוא לא הורחק. עם זאת, כנראה הרגע הזכור ביותר שלו מול היריבה הנצחית היה כאשר ג’רארד פיקה אמר את המשפט המפורסם במסיבת עיתונאים: "זה לא עוד ציוץ, ארבלואה אמר לי שהוא חבר, אני לא מחשיב את עצמי חבר, אני מחשיב את עצמי מוכר, מו (הפסקה) כר".

באותן שנים המתח בין הקטלוני לבלם הלבן הלך וגבר. ארבלואה היה המגן הגדול של ה”מדרידיסמו” ופיקה של ה”ברצלוניסמו”, שילוב נפיץ שהמחיש את היריבות שהייתה קיימת. באותן שנים ברשתות החברתיות הפך הכינוי "קונוס" לפופולרי כלפי המגן. מבקריו של ארבלואה לעגו לו בשם הזה בטענה שלא היה שחקן גדול והשוו אותו לחפץ. המשפט של פיקה הפך במהירות לוויראלי וזכור עד היום.