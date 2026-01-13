יום שלישי, 13.01.2026 שעה 08:42
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

ניימאר הטיל פצצה: מסי יגיע בחצי גמר הקינגס ליג

הכוכב, שהשתתף בשידור של אחד ממשחקי ברזיל במסגרת מונדיאל האומות של הקינגס ליג, דיבר על האפשרות שהארגנטינאי יופיע בטורניר והפתיע: "מסי יגיע"

|
ניימאר ומסי (צילום מסך)
ניימאר ומסי (צילום מסך)

מונדיאל האומות של הקינגס ליג בברזיל מתגלה כהצלחה גדולה, וניימאר לא רוצה להחמיץ את משחקי הנבחרת שלו בטורניר. הוא התרגש כמו כולם בניצחון הדרמטי מול קטאר, שהציל את ברזיל מהדחה מוקדמת כבר בתחילת הדרך, וגם מול פרו. הוא נהנה מאוד, וכפי שהכריז בעצמו במהלך השידור, ייתכן שגם ליאו מסי יצטרף לחגיגה שיצר חברו לשעבר בברצלונה, ג'רארד פיקה.

מי שעוד הצטרף ליוזמה הוא ויטור רוקה, שנהנה מהניצחון המוחץ של בני ארצו 1:6. החלוץ של פלמייראס הוא גם מעריץ גדול של הקינגס ליג. הוא לא הצליח להגיע למשחק מול קטאר, אך ביום ראשון כן השתתף יחד עם ניימאר. השניים חגגו את הניצחון של הנבחרת, ואפילו שחקן סנטוס ניצל את ההזדמנות כדי לבחון אפשרות שרוקה יבוא לשחק לצדו.

כך או כך, האווירה הטובה שלטה ביום מלא בכדורגל, שבו ברזיל שוב הראתה שהיא רוצה להגיע כמה שיותר רחוק בטורניר. הלילה ברזיל אף עברה את ערב הסעודית במשחק ה"צ'אנס האחרון" ותקבל הזדמנות לפגוש שוב את ספרד ולהשלים את ה"נקמה" שלה.

ניימאר וליאו מסי (רויטרס)ניימאר וליאו מסי (רויטרס)

עדיין לא ברור אם ניימאר או ויטור רוקה יחזרו להופיע בטריידנט ארנה, אך מי שכן עשוי להצטרף לקינגס ליג הוא ליאו מסי, שכן כפי שהסביר נֵיימאר בשידור חי, קיימת אפשרות לכך. "הוא יגיע בחצי הגמר או בגמר", אמר שחקן סנטוס על חברו לשעבר בברצלונה ובפ.ס.ז', והפתיע את שותפיו לשידור: "מסי?". השניים חלקו חדר הלבשה במשך שנים רבות, וידוע שיש ביניהם חברות גדולה, כך שסביר להניח שהוא סיפר לו עד כמה הוא נהנה מהפורמט.

בכל מקרה, הכל הצביע על כך שאם קיימת אפילו אפשרות קטנה שהפרעוש יגיע לסאו פאולו כדי ליהנות מהשלבים האחרונים של מונדיאל האומות של הקינגס ליג, הדבר קשור לסיכויים של ארגנטינה בטורניר עם זאת, האלביסלסטה הודחו נגד צרפת, מה שמעמיד את הגעת מסי בספק. גורם נוסף שעשוי להשפיע הוא נוכחותו של חברו הקרוב האחר, סרחיו אגוארו. אגדת מנצ'סטר סיטי וגם שחקן עבר של ברצלונה הוא מהפעילים ביותר בליגה של ג'רארד פיקה. הוא עומד בראש קוניספורטס, קבוצה שבה כבר חזר ללבוש מדים ולשחק בכמה הזדמנויות, ובדרך כלל הוא נוכח במעמדים הגדולים.

הוא גם נכלל ברשימת נבחרת ארגנטינה למונדיאל האומות הזה, אך עדיין לא נראה בברזיל. הארגנטינאים העפילו כמדורגים שלישיים הטובים ביותר למשחק ה"צ'אנס האחרון", אך כאמור לא עברו את הצרפתים.

