ניימאר הטיל פצצה: מסי יגיע בחצי גמר הקינגס ליג

מונדיאל האומות של הקינגס ליג בברזיל מתגלה כהצלחה גדולה, וניימאר לא רוצה להחמיץ את משחקי הנבחרת שלו בטורניר. הוא התרגש כמו כולם בניצחון הדרמטי מול קטאר, שהציל את ברזיל מהדחה מוקדמת כבר בתחילת הדרך, וגם מול פרו. הוא נהנה מאוד, וכפי שהכריז בעצמו במהלך השידור, ייתכן שגם ליאו מסי יצטרף לחגיגה שיצר חברו לשעבר בברצלונה, ג'רארד פיקה.

מי שעוד הצטרף ליוזמה הוא ויטור רוקה, שנהנה מהניצחון המוחץ של בני ארצו 1:6. החלוץ של פלמייראס הוא גם מעריץ גדול של הקינגס ליג. הוא לא הצליח להגיע למשחק מול קטאר, אך ביום ראשון כן השתתף יחד עם ניימאר. השניים חגגו את הניצחון של הנבחרת, ואפילו שחקן סנטוס ניצל את ההזדמנות כדי לבחון אפשרות שרוקה יבוא לשחק לצדו.

כך או כך, האווירה הטובה שלטה ביום מלא בכדורגל, שבו ברזיל שוב הראתה שהיא רוצה להגיע כמה שיותר רחוק בטורניר. הלילה ברזיל אף עברה את ערב הסעודית במשחק ה"צ'אנס האחרון" ותקבל הזדמנות לפגוש שוב את ספרד ולהשלים את ה"נקמה" שלה.

ניימאר וליאו מסי (רויטרס)

עדיין לא ברור אם ניימאר או ויטור רוקה יחזרו להופיע בטריידנט ארנה, אך מי שכן עשוי להצטרף לקינגס ליג הוא ליאו מסי, שכן כפי שהסביר נֵיימאר בשידור חי, קיימת אפשרות לכך. "הוא יגיע בחצי הגמר או בגמר", אמר שחקן סנטוס על חברו לשעבר בברצלונה ובפ.ס.ז', והפתיע את שותפיו לשידור: "מסי?". השניים חלקו חדר הלבשה במשך שנים רבות, וידוע שיש ביניהם חברות גדולה, כך שסביר להניח שהוא סיפר לו עד כמה הוא נהנה מהפורמט.

בכל מקרה, הכל הצביע על כך שאם קיימת אפילו אפשרות קטנה שהפרעוש יגיע לסאו פאולו כדי ליהנות מהשלבים האחרונים של מונדיאל האומות של הקינגס ליג, הדבר קשור לסיכויים של ארגנטינה בטורניר עם זאת, האלביסלסטה הודחו נגד צרפת, מה שמעמיד את הגעת מסי בספק. גורם נוסף שעשוי להשפיע הוא נוכחותו של חברו הקרוב האחר, סרחיו אגוארו. אגדת מנצ'סטר סיטי וגם שחקן עבר של ברצלונה הוא מהפעילים ביותר בליגה של ג'רארד פיקה. הוא עומד בראש קוניספורטס, קבוצה שבה כבר חזר ללבוש מדים ולשחק בכמה הזדמנויות, ובדרך כלל הוא נוכח במעמדים הגדולים.

הוא גם נכלל ברשימת נבחרת ארגנטינה למונדיאל האומות הזה, אך עדיין לא נראה בברזיל. הארגנטינאים העפילו כמדורגים שלישיים הטובים ביותר למשחק ה"צ'אנס האחרון", אך כאמור לא עברו את הצרפתים.