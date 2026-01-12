יום שני, 12.01.2026 שעה 23:15
לאומית גברים סל 25-26
291180-139715הפועל אילת
271170-134015מכבי רחובות
261172-132315עירוני נהריה
241256-139115מכבי אשדוד
241185-119715הפועל חיפה
221174-122315א.ס. רמה"ש
221175-113014מ.כ. עוטף דרום
211223-119415מכבי פ"ת
211337-129815הפועל מגדל העמק
211363-130815אליצור יבנה
201120-111313אליצור אשקלון
191245-117214מכבי קריית גת
181337-124015מכבי חיפה
181152-105413אליצור שומרון
171132-101013מכבי מעלה אדומים
161347-117815מ.ס צפת

רכש נוצץ? הפועל חיפה במשא ומתן עם יפתח זיו

אחרי כניסת הבעלים החדש, אדיר סבג, במועדון כבר פועלים כדי לחזק את הסגל ומי שעשוי להצטרף הוא רכז הפועל ת"א, שמשחק מעט בליגה ובכלל לא ביורוליג

|
יפתח זיו בפעולה (רועי כפיר)
יפתח זיו בפעולה (רועי כפיר)

הפועל חיפה הודיעה היום (שני) על צירופו של אדיר סבג לקבוצה והקבוצה כבר פועלת לצרף שחקני חיזוק ואחד מהם הוא שם גדול במיוחד. ל-ONE נודע כי יפתח זיו נמצא במשא ומתן מתקדם עם האדומים מהכרמל, שיצטרכו כמובן גם לקבל את שחרורו מהפועל ת''א.

כחלק מהמשא ומתן עם יפתח זיו, הצפוניים הציעו לרכז כ-200 אלף דולר בגובה החוזה שלו בהפועל תל איבב, וזאת למרות שכבר עברה חצי עונה.

זיו (30 1.91), ששיחק בעבר בצד הירוק של חיפה, שיחק כמובן גם בבני הרצליה, מכבי אשדוד, עירוני נהריה, הפועל גלבוע/גליל, מכבי ת''א והפועל חולון. את העונה הנוכחית הוא התחיל בהפועל ת''א, אך לא משחק כלל ביורוליג ובליגה הוא משחק 13 דקות בממוצע, בהן תורם 6.2 נקודות, 2.2 אס’ ו-2.7 ריב’. 

אדיר סבג הזרים מיד עם חתימת הסכם הבעלות סכום של כ-300 אלף שקלים והוא אמור להעביר סכום נוסף בימים הקרובים לקופת המועדון, שכבר מאפשר לו להביא רכש נוצץ וזיו הוא השם הבולט ביותר ברשימת הרכש שעל הכוונת של הקבוצה של רובן נייברגר.

