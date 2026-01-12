יום שני, 12.01.2026 שעה 22:40
נוער: נורדיה בשמינית הגמר בתום מותחן

בתום משחק דרמטי ביותר, בו גם היו שני מהפכים, בית"ר נורדיה הצליחה להשיג 2:3 יקר בביתה על מכבי יפו ולעלות לשמינית הגמר בגביע המדינה לנוער

שחקני נורדיה חוגגים ניצחון (באדיבות המועדון)
שחקני נורדיה חוגגים ניצחון (באדיבות המועדון)

מפגשי הקבוצות מדרג הלאומיות במסגרת משחקי שלב 32 הגדולות של גביע המדינה ממשיכים לספק הרבה שערים ומשחקים מסקרנים ומותחים עד הקצה. אחרי שאתמול (ראשון) עירוני טבריה השיגה ניצחון 3:4 בתום דו קרב פנדלים במשחק מול שמשון "פזטל" ת"א - שהסתיים בתוצאת 3:3, הערב (שני) היה זה התור של בית"ר נורדיה ומכבי יפו, המדורגות בחלק התחתון של טבלת לאומית דרום לספק משחק גביע טיפוסי - שהסתיים בניצחון 2:3 לזכות הקבוצה מהבירה, שחגגה עליה לשמינית הגמר.

בדקה ה-19 בית"ר נורדיה עלתה ליתרון ראשון, זאת לאחר ששאול סלזנוב (יליד דצמבר 2007) הקדים על מפתן הרחבה את הגנת יפו ואת שוערה, אוריה בלזם (2008), בעט לרשת וקבע 0:1 לזכות נורדיה.

היתרון הירושלמי החזיק מעמד 50 דקות, עד שהגבהת קרן לזכותה של יפו הסתיימה בנגיחה של אורי סבג (2007), שבשערו השני העונה קבע 1:1. בדקה ה-82 יהונתן עצמון (2006), שעלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה בשורות יפו, נתפס בחולצתו ברחבת נורדיה - מה שהביא לפסיקה לבעיטת פנדל, שבוצעה כעבור שלוש דקות, בשל טיפול בשחקן נורדיה שנפגע. עצמון ביצע כהלכה את הבעיטה, חולל מהפך ובשערו השלישי העונה קבע יתרון 1:2 לזכות יפו.

בדקה ה-87 נורדיה מצאה את שער השוויון: בעיטה מתוך הרחבה נהדפה בצורה לא טובה ע"י אוריה בלזם, על הכדור החוזר עט שאול סלזנוב, שבעט מתוך הרחבה לרשת וקבע שוויון 2:2. שער מספר שלוש העונה לשאול סלזנוב, שכבש שער ששלח את המשחק להארכה.

בדקה ה-115 נאור מחלב, מאמן נורדיה, ביצע את מה שהסתבר כעבור שלוש דקות כחילוף של המשחק: חטיפת כדור של נורדיה במחצית המגרש הובילה להתקפה מהירה, בסיומה בעיטה מהרחבה של המחליף, ליאם דניאל (2007) הסתיימה בשער מהפך. שער ראשון העונה לליאם דניאל, שסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 2:3 דרמטי ולהעפלה לשלב שמינית הגמר.

שתי הקבוצות יחזרו בשבוע הקרוב ייטלו חלק במשחקי מחזור הנעילה של הסיבוב הראשון במחוז הדרומי של הליגה הלאומית. מכבי יפו, שמדורגת במקום ה-11 ומקדימה בארבע נקודות את מ.ס כפר קאסם, שמדורגת מתחת לקו האדום, תקווה להתאושש מההפסד במשחק ביתי מאתגר מול הפועל הוד השרון - סגנית המוליכה, שתשאף להגדיל משמעותית את הפער מהמקום השלישי, שכרגע עומד על ארבע נקודות ומשחק חסר. בית"ר נורדיה, שמדורגת במקום ה-12 ומקדימה בשתי נקודות את הקו האדום, תתארח אצל הפועל הרצליה - שמדורגת במקום התשיעי ומקדימה בשש נקודות את הקו האדום.

