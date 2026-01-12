הפסד שני בטורניר: ישראל נכנעה להולנד בכדורמים

נבחרת ישראל בכדורמים ספגה הערב (שני) את הפסדה השני באליפות אירופה, הנערכת בבלגרד שבסרביה. הכחולים-לבנים ניסו לתת פייט להולנד החזקה, אך לבסוף נכנעו 19:11. יואב רנדלר, גיל גבישי ואור שליין כבשו לישראל ברבע הראשון, שהסתיים ב-3:4 מינימלי להולנד.

האורנג' העבירו הילוך ב-8 הדקות הבאות ונהנו גם מהרחקה ממושכת שספגה ישראל, וההולנדים עלו ל-3:9. הרבע השלישי היה הטוב ביותר של הנבחרת, בו כבשה חמישה שערים, אך זה לא מנע הפסד בסיום, למרות יכולת טובה של שוער הנבחרת יהב פייר.

כבשו לישראל: עידו גולדשמידט ואור שליין 3 כ"א, יואב רנדלר וגיל גבישי 2 כ"א, רונן גרוס 1.

נבחרת ישראל בכדורמים (צילום: איגוד הכדורמים בישראל)

ישראל תנסה להתאושש לקראת משחקה הבא והשלישי בשלב הבתים - ביום רביעי מול האלופה האולימפית ומארחת הטורניר הנוכחי סרביה, הנחשבת לאחת הנבחרות החזקות ביבשת. שלוש הראשונות בבית יעפילו לשלב הבא ורק ניצחון סנסציוני במיוחד של הנבחרת שלנו עשוי בחישובים מסוימים להבטיח עלייה. אם ישראל תפסיד, היא תנשור למשחקי הדירוג על מקומות 13-16. כזכור, באליפות הקודמת סיימה ישראל במקום ה-16.