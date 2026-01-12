יום שני, 12.01.2026 שעה 21:37
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
3813-3814אל הילאל1
3115-3914אל נאסר2
3114-2913אל טאאוון3
2810-1913אל אהלי4
2713-2613אל קאדיסיה5
2616-2713אל איתיחאד6
2225-2414אל אטיפאק7
2122-3214אל חאליג'8
2020-1813ניאום9
1722-1613אל פאתח10
1622-1414אל חאזם11
1321-1213אל פייחה12
1226-1913אל חולוד13
924-1013דאמאק14
928-1213אל ריאד15
820-913אל שבאב16
525-913אל אחדוד17
232-1514אל נג'מה18

במשחק העונה: רונאלדו העלה את אל נאסר ליתרון

הפנומן הפורטוגלי כבש בדקה ה-42 נגד אל הילאל כדי לעלות את קבוצתו ליתרון במפגש בין שתי המוליכות בסעודיה. הגול ה-959 של CR7, המרדף ל-1,000 נמשך

|
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

אל נאסר פתחה את העונה בצורה מדהימה עם עשרה ניצחונות בעשרת המשחקים הראשונים בליגה, ואז הגיע משבר שכלל תיקו ושני הפסדים ברציפות. עם הדבר הזה הגיעה הקבוצה הערב (שני) למשחק העונה נגד אל הילאל, במטרה לשוב למסלול ולהתקרב למקום הראשון.

בדקה ה-42 מי אם לא כריסטיאנו רונאלדו כבש כדי לעלות את אל נאסר ליתרון של 0:1, וכדי לצמק את הפער נכון לכרגע לנקודה אחת בלבד. המשחק עדיין משוחק, כאשר אל הילאל לפניו הייתה עם 35 נקודות ואל נאסר עם 31, וכאמור עם שלושה משחקים ללא ניצחון.

זה היה השער ה-959 בקריירה של הפנומן הפורטוגלי, כאשר המרדף לגול ה-1,000 נמשך, חי וקיים. רונאלדו הוא מלך השערים של הליגה הסעודית כאשר יש לו 15 שערים עד כה העונה כולל הגול נגד אל הילאל, בנוסף גם לבישול אחד שיש לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */