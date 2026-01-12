יום שני, 12.01.2026 שעה 21:37
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"אלונסו פוטר", "המתיחות עם השחקנים גברה"

רעידת אדמה בריאל מדריד כשהמאמן הבאסקי סיים את דרכו. המועדון הוציא "החלטה משותפת", בספרד טוענים שלא: "איבד את חדר ההלבשה". מאחורי הדרמה בבירה

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

זעזוע בריאל מדריד. אחרי שרק מונה בקיץ האחרון, הבלאנקוס הודיעו היום (שני) באופן רשמי על כך שצ’אבי אלונסו סיים את דרכו במועדון כמאמן הקבוצה, ומי שיחליף אותו יהיה אקס נוסף של הקבוצה, אלברו ארבלואה, שאימן עד כה במחלקות הנוער מ-2020 ואז קסטיליה מ-2025.

על פי הדיווחים הראשונים שיוצאים מספרד, על אף שבריאל מדריד הודיעו בהודעה הרשמית שההחלטה על עזיבת אלונסו היא משותפת, המאמן הבאסקי הוא זה שביקש לסיים את תפקידו, כך נרשם ב’אס’. בכל מקרה, ב-34 משחקים כמאמן, אלונסו השיג 24 ניצחונות, שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו.

כעבור שעה ב’אס’ הוציאו תיקון, ודיווחו שאלונסו בעצם פוטר ולא ביקש לעזוב. עוד דיווחים בספרד מספרים שהמתיחות בין צ’אבי אלונסו לבין השחקנים שלו בחדר ההלבשה הלכה וגברה, עד כדי נקודה שבא הוא החליט שהוא אינו מעוניין להמשיך לאמן את המועדון. למרות זאת, במועדון בחרו בהודעה הרשמית שלא להוציא שהוא התפטר, אלא שזו הייתה החלטה הדדית של שני הצדדים.

הראשון שהגיב הוא דווקא כוכב הקבוצה, קיליאן אמבפה, שהעלה סטורי ורשם: “זו הייתה תקופה קצרה, אבל תענוג היה לשחק עבורך וללמוד ממך. תודה על כך שנתת לי את הביטחון מהיום הראשון. אני תמיד אזכור אותך בתור מאמן שהיו לו רעיונות ברורים ויודע המון דברים על כדורגל. בהצלחה לך בפרק הבא”.

