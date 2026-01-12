יום שני, 12.01.2026 שעה 19:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

רשמית: ריאל הודיעה שארבלואה יאמן את הקבוצה

אחרי שצ'אבי אלונסו סיים את דרכו, אקס אחר ייקח פיקוד על הקבוצה המעוטרת וינסה להוביל אותה קדימה. דיווחים: הבאסקי ביקש לעזוב, ההחלטה הייתה שלו

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

רעידת אדמה בריאל מדריד, כאשר צ’אבי אלונסו סיים את דרכו כמאמן הקבוצה ובמקומו מונה אלברו ארבלואה. המאמן הבאסקי הוביל בזמנו במועדון את ריאל למקום השני בליגה, מרחק ארבע נקודות מברצלונה, ובנוסף הוא לא הצליח לזכות בגביע העולם למועדונים וגם לא בסופר קופה, שם נכנע לברצלונה בגמר אמש (ראשון).

על פי הדיווחים הראשונים שיוצאים מספרד, על אף שבריאל מדריד הודיעו בהודעה הרשמית שההחלטה על עזיבת אלונסו היא משותפת, המאמן הבאסקי הוא זה שביקש לסיים את תפקידו, כך נרשם ב’אס’. בכל מקרה, ב-34 משחקים כמאמן, אלונסו השיג 24 ניצחונות, שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו.

הבכורה של ארבלואה צפויה להיות ביום רביעי הקרוב, במשחק הגביע נגד אלבסטה. לאחר מכן הוא יאמן את הקבוצה בפעם הראשונה במסגרת הליגה במשחק נגד לבאנטה בברנבאו, ואז הוא יעבור אל ליגת האלופות, מפעל בו זכה, להתמודדות נגד מונאקו.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

עוד דיווחים בספרד מספרים שהמתיחות בין צ’אבי אלונסו לבין השחקנים שלו בחדר ההלבשה הלכה וגברה, עד כדי נקודה שבא הוא החליט שהוא אינו מעוניין להמשיך לאמן את המועדון. למרות זאת, במועדון בחרו בהודעה הרשמית שלא להוציא שהוא התפטר, אלא שזו הייתה החלטה הדדית של שני הצדדים.

