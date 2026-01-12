רשמית: ריאל הודיעה שארבלואה יאמן את הקבוצה

רעידת אדמה בריאל מדריד, כאשר צ’אבי אלונסו סיים את דרכו כמאמן הקבוצה ובמקומו מונה אלברו ארבלואה. המאמן הבאסקי הוביל בזמנו במועדון את ריאל למקום השני בליגה, מרחק ארבע נקודות מברצלונה, ובנוסף הוא לא הצליח לזכות בגביע העולם למועדונים וגם לא בסופר קופה, שם נכנע לברצלונה בגמר אמש (ראשון).

על פי הדיווחים הראשונים שיוצאים מספרד, על אף שבריאל מדריד הודיעו בהודעה הרשמית שההחלטה על עזיבת אלונסו היא משותפת, המאמן הבאסקי הוא זה שביקש לסיים את תפקידו, כך נרשם ב’אס’. בכל מקרה, ב-34 משחקים כמאמן, אלונסו השיג 24 ניצחונות, שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו.

הבכורה של ארבלואה צפויה להיות ביום רביעי הקרוב, במשחק הגביע נגד אלבסטה. לאחר מכן הוא יאמן את הקבוצה בפעם הראשונה במסגרת הליגה במשחק נגד לבאנטה בברנבאו, ואז הוא יעבור אל ליגת האלופות, מפעל בו זכה, להתמודדות נגד מונאקו.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

עוד דיווחים בספרד מספרים שהמתיחות בין צ’אבי אלונסו לבין השחקנים שלו בחדר ההלבשה הלכה וגברה, עד כדי נקודה שבא הוא החליט שהוא אינו מעוניין להמשיך לאמן את המועדון. למרות זאת, במועדון בחרו בהודעה הרשמית שלא להוציא שהוא התפטר, אלא שזו הייתה החלטה הדדית של שני הצדדים.