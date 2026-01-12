זעזוע בריאל מדריד: צ'אבי אלונסו סיים את דרכו

רעידת אדמה בריאל מדריד. אחרי ההפסד לברצלונה אתמול (ראשון) בגמר הסופר קופה עם 3:2 דרמטי בסעודיה, הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי על סיום דרכו של מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו, שמסיים את תפקידו אחרי שהגיע רק בקיץ האחרון אל המועדון בו שיחק גם כשחקן.

בריאל מדריד הודיעו שההחלטה הייתה משותפת: “מועדון ריאל מדריד מודיע שאחרי הסכמה הדדית בין המועדון לבין צ’אבי אלונסו, הוחלט שהוא יסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה הבוגרת. לאלונסו תמיד תהיה ההערצה של המועדון וגם את ההערכה, בנוסף גם להערכה מהקהל, כי הוא אגדה ותמיד ייצג את הערכים”.

עוד נרשם: “המועדון רוצה להודות לצ’אבי אלונסו ולצוות שלו על העבודה הקשה וההתמדה לאורך התקופה שלהם במועדון, ומאחלים להם את כל ההצלחה שיש בשלבים הבאים שלה בחיים”. לפי דיווחים, ההחלטה הייתה של המאמן והוא זה שביקש לעזוב.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

לאחר ההודעה של ריאל על סיום דרכו של אלונסו, הגיעה גם ההודעה לגבי המחליף וזה אקס נוסף שלבש את המדים, אלברו ארבולאה: “ריאל מדריד מודיעה שארבלואה יאמן את הקבוצה. אלברו מאמן את קבוצת קסיטליה מאז יוני 2025 ולאורך כל קריירת האימון שלו הוא בריאל מדריד, מאז 2020”.

אלונסו הגיע לריאל מדריד בקיץ האחרון במקומו של קרלו אנצ’לוטי, כאשר הוא הספיק בחודשים הללו לעזוב כשהקבוצה במקום השני בליגה במרחק ארבע נקודות מברצלונה, ובנוסף הוא לא הצליח לזכות בגביע העולם למועדונים וגם נכנע כאמור לברצלונה בגמר הסופר קופה.