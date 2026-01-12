נקבעו 8 העולות לרבע גמר גביע המדינה בכדורסל

מערכת ONE
רבע גמר גביע המדינה בפתח. לאחר שכמעט ותם לו הערב (שני) הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל, נקבעו 8 העולות למפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי, כשעירוני קריית אתא והפועל ב”ש/דימונה הצטרפו ל-6 הקבוצות הנותרות שכבר הבטיחו את מקומן בטורניר.
בפורמט החדש שלו, גביע המדינה יחל בשלב רבע הגמר, כשהקבוצות הממוקמות 1-4 ישחקו משחק בודד ומכריע נגד הקבוצות הממוקמות 5-8. המפגשים והביתיות ייקבעו בהגרלה, שתיערך ביום רביעי הקרוב ב-14 בינואר ב-13:05.
הפיינל פור יתקיים השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר יתקיימו ב-15-16 בפברואר (ככל שיוחלט על פיצול המשחקים), והגמר ייערך ב-19 בפברואר. כזכור, מחזיקת הגביע המכהנת היא מכבי ת”א, שניצחה את הפועל ירושלים בגמר. מי שזכה ב-MVP של המפעל הוא רוקאס יוקובאיטיס, שמאז כבר הספיק לנדוד לבאיירן מינכן ולסיים את העונה אחרי פציעה קשה ביורובאסקט.
רשימת העולות המלאה
מקומות 1-4
מכבי תל אביב
הפועל תל אביב
הפועל העמק
בני הרצליה
מקומות 5-8
הפועל חולון
הפועל ירושלים
עירוני קריית אתא
הפועל ב”ש/דימונה