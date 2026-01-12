יום שני, 12.01.2026 שעה 18:48
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
83%483-5496אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
29%609-5847נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
57%526-5697הפועל חולון2
50%524-5396שולה3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
50%508-4916טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
67%452-4806וירצבורג2
33%519-5016טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
67%504-4926מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
33%460-4846לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

טראפני שארק הוצאה מהליגה האיטלקית ונקנסה

רשמית: בית הדין הספורטיבי הלאומי השעה מהסרייה א' של הקבוצה שהתבזתה מול הפועל חולון בליגת האלופות של פיב"א, ובנוסף הטילה קנס של 600,000 אירו

|
שחקני טראפני שארק (IMAGO)
שחקני טראפני שארק (IMAGO)

רעידת אדמה בכדורסל האיטלקי: בית הדין הספורטיבי הלאומי הודיע היום (שני) על הוצאתה של טראפני שארק מהעונה הנוכחית של הסרייה א’. ההחלטה התקבלה בעקבות הפרת עקרון “ההגינות הספורטיבית” ופגיעה בשוויון התחרותי.

על פי פסק הדין, הקבוצה העלתה לפרקט סגל שלא היה כשיר להתחרות ביריבה, וזאת במטרה לקיים את המשחק באופן פורמלי בלבד, כדי להימנע מוויתור שני שהיה מוביל לפרישה סופית מהליגה. המשחק מול אקווילה טרנטו הוגדר כהפסד טכני עקב ויתור, בדומה למשחק הקודם מול וירטוס בולוניה, מה שהוביל להחלטה הדרמטית על הדחת המועדון.

כמובן שהאירוע קרה גם בהקשר שלנו כאן בישראל, כאשר טראפני הגיעו עם שישה שחקנים למפגש נגד הפועל חולון בליגת האלופות של פיב”א, ביצעו עבירות מהירות ועוד ברבע הראשון נותרו עם שחקן אחד, מה שהוביל להפסד טכני במשחק ולאחר מכן גם בסדרה.

בנוסף, כל משחקיה של טראפני שארק עד כה בעונה הנוכחית בוטלו, המועדון נקנס בסכום נוסף של 600 אלף אירו, ונשיא הקבוצה, ולריו אנטוניני, הורחק מכל פעילות ספורטיבית למשך שלושה חודשים.

