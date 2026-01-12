טראפני שארק הוצאה מהליגה האיטלקית ונקנסה

רעידת אדמה בכדורסל האיטלקי: בית הדין הספורטיבי הלאומי הודיע היום (שני) על הוצאתה של טראפני שארק מהעונה הנוכחית של הסרייה א’. ההחלטה התקבלה בעקבות הפרת עקרון “ההגינות הספורטיבית” ופגיעה בשוויון התחרותי.

על פי פסק הדין, הקבוצה העלתה לפרקט סגל שלא היה כשיר להתחרות ביריבה, וזאת במטרה לקיים את המשחק באופן פורמלי בלבד, כדי להימנע מוויתור שני שהיה מוביל לפרישה סופית מהליגה. המשחק מול אקווילה טרנטו הוגדר כהפסד טכני עקב ויתור, בדומה למשחק הקודם מול וירטוס בולוניה, מה שהוביל להחלטה הדרמטית על הדחת המועדון.

כמובן שהאירוע קרה גם בהקשר שלנו כאן בישראל, כאשר טראפני הגיעו עם שישה שחקנים למפגש נגד הפועל חולון בליגת האלופות של פיב”א, ביצעו עבירות מהירות ועוד ברבע הראשון נותרו עם שחקן אחד, מה שהוביל להפסד טכני במשחק ולאחר מכן גם בסדרה.

בנוסף, כל משחקיה של טראפני שארק עד כה בעונה הנוכחית בוטלו, המועדון נקנס בסכום נוסף של 600 אלף אירו, ונשיא הקבוצה, ולריו אנטוניני, הורחק מכל פעילות ספורטיבית למשך שלושה חודשים.