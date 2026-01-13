יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:55
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"ראפיניה השחקן האהוב על פלורנטינו מברצלונה"

הברזילאי שכבש צמד וסיים כ-MVP של הגמר ניצח בכל קלאסיקו שבו שיחק תחת פליק וכבש 7 שערים ב-5 משחקים מול ריאל, שנשיאה לא מסתיר את חיבתו לקיצוני

ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס אינו מסתיר זאת. לא אחת הודה הספרדי בפני מקורביו כי ראפיניה הוא השחקן האהוב עליו בברצלונה, אפילו יותר מלאמין ימאל או פדרי. והברזילאי הוכיח שוב שהוא צודק בגמר הסופר קאפ הספרדית בג'דה, עם שני שערים מכריעים בניצחון של ברצלונה, שחטף עוד תואר מנשיא ריאל מדריד.

ראפיניה, שגם סימאונה שיבח במהלך הסופר קאפ, מחזיק במאזן מצוין במיוחד מול ריאל מדריד, בעיקר מאז הגעתו של האנזי פליק. מאז הוא שיחק בחמישה משחקי קלאסיקו וניצח בכולם, כשבכל אחד מהם היה גורם מכריע. הוא החמיץ רק את משחק הליגה בברנבאו באוקטובר האחרון, בדיוק היחיד שבו ברצלונה הפסידה.

ועם הגרמני על הקווים, ראפיניה הפך לשחקן מפתח: הוא כבש שבעה שערים בחמישה משחקים, והיחיד שבו לא מצא את הרשת היה גמר גביע המלך. הוא כבש בניצחון 0:4, הבקיע צמד בגמר הסופר קאפ של העונה שעברה, הוסיף שני שערי ליגה במונז'ואיק, והשלים צמד נוסף ביום ראשון בג’דה.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)ראפיניה בטירוף (רויטרס)

כך, פליק הרעיף שבחים על ה-MVP, אחד הקפטנים והחלוץ שמציג את היכולת הטובה ביותר העונה. לאחר שהגן לפני כמה שבועות על מועמדותו גם לכדור הזהב וגם לפרס The Best, ולאחר הזכייה בתואר הראשון של העונה, האנזי שוב שיבח שחקן שמשמש כהארכה שלו על המגרש. "יש לו מנטליות מדהימה. הוא מאוד דינמי, וזה משפיע על הקבוצה. הוא החמיץ את ההזדמנות הראשונה, כבש בשנייה, וזה נתן לו ביטחון. הוא מביא הרבה אינטנסיביות ומשדר אותה על הדשא", הסביר המאמן הגרמני, שרואה בו את ה”אלטר אגו” (האני האחר) שלו על המגרש.

בנוסף, המועדון פרסם תמונה מאוד סמלית ברשתות החברתיות. לאחר שריקת הסיום, ראפיניה עמד לבדו על הדשא מול הספסל, קמץ אגרופים אחרי זכייה נוספת בתואר עם ברצלונה. ופליק ניגש אליו ישירות כדי לחבק ולנשק אותו.

פליק וראפיניה (IMAGO)פליק וראפיניה (IMAGO)

אחרי שכבש 34 שערים ובישל 24 ב-57 משחקים בעונה שעברה, העונה כבר יש לו 11 שערים וארבעה בישולים ב-17 משחקים, שמונה שערים ושני בישולים מאז שחזר מפציעה בסוף נובמבר. בנוסף, גם הממוצע שלו השתפר: אם בעונה שעברה הוא כבש כל 137 דקות, כעת הוא כובש כל 100.

ראפיניה ממשיך להשתפר משנה לשנה ולהציג את היכולת הטובה ביותר שלו. ההופעה האחרונה, עם צמד בחצי הגמר ועוד צמד בגמר בערב הסעודית, החזירה אותו שוב לרדאר של כמה מועדונים שמנסים לשכנע אותו להצטרף אליהם כבר כמה קיצים ברציפות.

עד כה הם לא הצליחו, משום שהברזילאי רוצה להמשיך לנצח עם ברצלונה. "ללבוש את החולצה הזו זה קודם כל לנצח בתארים, ונילחם על זה", הצהיר ראפיניה השאפתני, שלאחר קבלת פרס ה-MVP הוסיף: "תמיד יש מקום להשתפר".

