כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

כפי שפורסם לראשונה: אקה חתם בקריית שמונה

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הקשר האחורי בן ה-26 יחליף את סאקו בנגורה כשחתם באופן רשמי על חוזה אצל הקבוצה הצפונית. מגיע מקייסריספור הטורקית

יאו אקה (IMAGO)
יאו אקה (IMAGO)

רכש חדש לעירוני קריית שמונה: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר האחורי יאו אקה, חתם היום (שני) באופן רשמי במועדון מהצפון לאחר שעבר את הבדיקות הרפואיות. הסקאוט שהמליץ על השחקן לקריית שמונה הוא לא אחר משחקן העבר, עמית בן שושן.

אקה פתח את העונה במדי קייסריספור הטורקית, שלא דרשה פיצוי, אך תשאיר לעצמה אחוזים מכרטיס השחקן שלו. הוא יגיע במקומו של סאקו בנגורה, שעבר לארה"ב. 

בעברו, שיחק הגנאי במדי אקדמיה מקומית, כאשר לפני תשע עונות עבר לאירופה בפעם הראשונה וחתם בבואבישטה הפורטוגלית. לאחר מכן, נמכר לטורקים בכמעט מיליון אירו, אך בעיקר בילה בהשאלות. בין השאר, שיחק בארזומורספור וקאצ'יורנגוצ'ו, אך בארבע העונות האחרונות, השתייך לסגל קבוצתו הנוכחית וכעת עבר לקריית שמונה.

