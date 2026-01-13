"שחקן מסוג אחר": אנדריק מטלטל את צרפת

נדרשו לאנדריק ארבע דקות בלבד כדי לפגוע בקורה בבעיטה הראשונה שלו. אפילו 45 דקות לא חלפו וכבר פתח את חשבונו בקבוצתו החדשה, והוא היה גורם מכריע בכך שליון שמרה על סיכוייה לזכות בתואר. הופעת הבכורה שלו עמדה בציפיות הגבוהות שיצר בצרפת, שם התייחסו אליו כאל כוכב מהרגע הראשון, ושם כבר זורמים שבחים על הופעותיו של ילד הפלא הברזילאי.

כאשר התוצאה עמדה על 1:1, תוך ניצול אינסטינקטים ברחבה, המושאל מריאל מדריד העניק לליון ניצחון יקר, 1:2 על ליל, באותו אצטדיון שבו ערך את הופעת הבכורה שלו בהרכב ריאל מדריד בליגת האלופות. "אנחנו לא יודעים אם יש לו פוטנציאל של כוכב, אבל הוא כבר שחקן מסוג אחר", ציינו ב’לאקיפ’. "צעד קדימה עבור ליון עם אנדריק", נכתב ב-’RMC Sport’.

הברזילאי לא הסתיר את שמחתו לאחר שער הבכורה, שהרגיע את העצבים במשחק שבו ליון החלה להראות סימני עייפות. "אני מאוד שמח. זה היה משחק קשה, ואני מודה לאל על האפשרות לחזור למגרש, על המצבים, על השער ועל החיוכים. השבועות הראשונים שלי הרבה יותר טובים ממה שדמיינתי. אני מרגיש בבית, זה באמת נהדר. סגנון המשחק של ליון מזכיר לי קצת את פלמייראס. כחלוץ מדומה אני יכול לעזור לקבוצה גם בהתקפה וגם בהגנה. יש לנו הרבה חופש עם סגנון המשחק הזה", אמר לאחר המשחק.

אנדריק חוגג במדי ליון (IMAGO)

זה היה משחק שבו אנדריק שיחק בחופש מוחלט. כ-"9 מדומה" במעין מערך 4-4-2, החלוץ נע תדיר לאגף ימין, תוך ניצול המשחק על הרגל החלשה שלו כדי לרשום שלוש בעיטות במחצית הראשונה. הראשונה פגעה בקורה, השנייה, בימין, נעצרה על ידי שוער ליל, והשלישית, נגיעה עדינה בנגיעה ראשונה, מצאה את הרשת והשתיקה את אצטדיון פייר-מאורוי. "זה שחקן שלוקח יוזמה, חזק מאוד באחד על אחד וגם מהיר מאוד. הוא יכול לתת לנו יותר מצבי התקפה מהירים. הוא חזק מאוד בשטחים צפופים, בתוך הרחבה", אמר פאולו פונסקה, מאמן ליון, במסיבת העיתונאים.

ההופעה שלו בצפון צרפת, הראשונה מבין רבות במדי ליון עד חודש יוני, קיבלה ציון 7 בעיתון ‘לאקיפ’: "הרכב ראשון ופתיחה מוצלחת למדי במשחק הבכורה של החתמת החורף של ליון, ששיחק בצד הימני של ההתקפה. כבש את שערו הראשון במדי ליון בזכות רגע של גאונות מצד טוליסו", ציינו.

אנדריק כבר מצפה להופעת הבכורה שלו באצטדיון הביתי החדש ביום ראשון מול ברסט. יותר מ-50 אלף כרטיסים כבר נמכרו, ויש אף דיבורים על כך שאצטדיון גרופאמה יהיה מלא לחלוטין למשחק הראשון בליון של אחת ההחתמות המדוברות ביותר בצרפת בשנים האחרונות. במועדון מרוצים מאוד מההשאלה שלו, שתסתיים ביוני, לפני שיחזור לריאל מדריד רענן ומוכן ליהנות מיותר דקות משחק.