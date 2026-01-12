יום שני, 12.01.2026 שעה 18:01
כדורגל עולמי  >> גביע הליגה האנגלי

"לא ישנתי בלילה": פפ הפתיע לקראת ניוקאסל

מאמן מנצ'סטר סיטי הפתיע במסע"ת לקראת המשחק הראשון בחצי גמר הגביע: "חיפשתי תוכנית נגד האו". על הפורמט: "תמיד העדפתי שזה יהיה רק משחק אחד"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי תתארח מחר (שלישי, 22:00) אצל ניוקאסל בחצי גמר גביע הליגה האנגלי, ולקראת המשחק הראשון בסדרה, פפ גווארדיולה מודה שמצפה לו אתגר לא פשוט מול מחזיקת התואר ובאצטדיון סנט ג’יימס פארק הלוהט, כשאמר אמירה מעניינת.

“לא ישנתי בלילה כי חשבתי איך לבנות תכנית משחק מול אדי האו”, אמר מאמן סיטי. “האו נמצא שם כבר כמה שנים, תראו כמה משחקים הם ניצחו בדקות האחרונות”. גווארדיולה הדגיש גם את יתרון הביתיות של היריבה: “יש להם תמיכה אדירה מהאוהדים, זה תמיד היה ככה. זה אצטדיון מיוחד”.

“בחצי הגמר, לשחק מול ארסנל או צ’לסי היה קשה בדיוק כמו מול ניוקאסל – אין באמת הבדל”, המשיך הקטלוני. בנוגע לשאלה האם יתרון הגומלין בבית מעניק לו יתרון, הבהיר הספרדי: “אני אומר את זה כבר עשר שנים, מאז הזכייה שלנו בגביע הליגה, הייתי מעדיף שחצי הגמר יהיה משחק אחד”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

המאמן התייחס גם לפילוסופיה שלו לגבי תארים ויכולת: “בעונה שעברה לא הגיע לנו לזכות ביותר מהמגן הקהילה, כי לא שיחקנו טוב. אפשר לזכות בתואר גם בלי לשחק טוב, אם יש לך מזל בפלייאוף, אבל זה לא העניין. אנחנו כאן כדי לשחק טוב יותר, כדי לספק הופעה טובה לנו ולאוהדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */