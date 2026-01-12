"לא ישנתי בלילה": פפ הפתיע לקראת ניוקאסל

מנצ’סטר סיטי תתארח מחר (שלישי, 22:00) אצל ניוקאסל בחצי גמר גביע הליגה האנגלי, ולקראת המשחק הראשון בסדרה, פפ גווארדיולה מודה שמצפה לו אתגר לא פשוט מול מחזיקת התואר ובאצטדיון סנט ג’יימס פארק הלוהט, כשאמר אמירה מעניינת.

“לא ישנתי בלילה כי חשבתי איך לבנות תכנית משחק מול אדי האו”, אמר מאמן סיטי. “האו נמצא שם כבר כמה שנים, תראו כמה משחקים הם ניצחו בדקות האחרונות”. גווארדיולה הדגיש גם את יתרון הביתיות של היריבה: “יש להם תמיכה אדירה מהאוהדים, זה תמיד היה ככה. זה אצטדיון מיוחד”.

“בחצי הגמר, לשחק מול ארסנל או צ’לסי היה קשה בדיוק כמו מול ניוקאסל – אין באמת הבדל”, המשיך הקטלוני. בנוגע לשאלה האם יתרון הגומלין בבית מעניק לו יתרון, הבהיר הספרדי: “אני אומר את זה כבר עשר שנים, מאז הזכייה שלנו בגביע הליגה, הייתי מעדיף שחצי הגמר יהיה משחק אחד”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

המאמן התייחס גם לפילוסופיה שלו לגבי תארים ויכולת: “בעונה שעברה לא הגיע לנו לזכות ביותר מהמגן הקהילה, כי לא שיחקנו טוב. אפשר לזכות בתואר גם בלי לשחק טוב, אם יש לך מזל בפלייאוף, אבל זה לא העניין. אנחנו כאן כדי לשחק טוב יותר, כדי לספק הופעה טובה לנו ולאוהדים”.