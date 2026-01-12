כל אימוני מחלקת הנוער של הכח רמת גן הושבתו

הסיבה לאי קיום אימונים במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן ביום ראשון (אתמול) לא ברורה. לידי ONE הגיע מידע כי ייתכן ובעלי תקפיד במחלקת הנוער של המועדון קיבלו הודעה כי צפוי שינוי כזה או אחר, מה שהביא את אותם בעלי תפקיד שלא לקיים אימונים, בזמן שמציינים בקבוצות השונות: "האימון בוטל", ללא פרטים נוספים שיכולים להעיד מה קורה במועדון בפועל.

איציק זוויגי טוען בפני ONE כי ישנו איחור קל במשכורות ותו לא. "לא קיצצנו לאף אחד. אנחנו בסך הכל באיחור של יום במשכורות. לא שווה כתבה אפילו", ציין. דדי בן דיין, המנהל המקצועי במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, ציין בפני ONE כי "לא ידוע לי כלום, לא אמרו לי כלום ולא ידוע לי מאיפה הבאתם את עניין הקיצוצים".

בדבר השאלה "מדוע לא התקיימו האימונים בכלל המחלקה ביום ראשון?", לזוויגי ולבן דיין לא הייתה תשובה ל-ONE. מעבר לכך, קובי אדרי, מאמן הנוער של המועדון הסגול ממרכז הארץ, הוסיף ל-ONE: "האמת, לא ידוע לי על דבר כזה. אין לי הרבה מה להגיד. ביום שלישי, יש אימונים כרגיל". ומה לגבי אי קיום האימונים ביום ראשון? "הבנת נכון", ציין בדבריו המאמן ל-ONE.

האם מדובר בהשבתת מחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן באופן יזום מסיבה הקשורה בכלכלתם של הצוותים המקצועיים או שמא ביום חופש שנקבע מבעוד מועד מטעם המועדון ולמען רווחתם המאמנים וכל אנשי המקצוע הנוספים הקשורים במחלקת הנוער? נכון לכרגע, כך על פי דברי אנשי המועדון, חוזרים לפעילות ביום שלישי.