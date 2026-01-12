יפתחו בדרבי? דור פרץ וקמארה שבו לאימונים

מכבי תל אביב משדרגת את הכנותיה לקראת הדרבי המתקרב מול הפועל תל אביב ביום רביעי בשמינית גמר גביע המדינה, כאשר שני שחקנים מרכזיים בסגל חזרו להתאמן היום (שני) עם הקבוצה - הבלם, מוחמד עלי קמארה, ששב לישראל אתמול, והקפטן, דור פרץ, שנח בשני המשחקים האחרונים כדי להוריד מהעומס והכאבים אותם הרגיש.

כזכור, הבלם הגינאי שב למתחם האימונים עם יתר הקבוצה זאת לאחר תקופה שבה שהה בצרפת לצד אשתו לרגל לידת בתם הבכורה. קמארה היה עד כה חלק בלתי נפרד מההרכבים של ז׳רקו לאזטיץ׳ כאשר היה כשיר לשחק כך שהוא בהחלט עשוי לחזור ישירות להרכב של הצהובים שאילתרו לאחרונה לא מעט בחלק האחורי.

שאלה גדולה נוספת נוגעת לקשר והקפטן, דור פרץ, שחזר להתאמן עם הקבוצה אחרי תקופה של אימונים בצד עקב עומס וכאבים שהרגיש באכילס. כפי שאמר לאזטיץ׳ לפני מספר ימים, התכנית הייתה להחזיר היום את פרץ לאימונים ואם ירגיש טוב, גם להחזירו לסגל כבר במשחק ביום רביעי.

אם שניהם יוכלו לפתוח ישירות בהרכב, השאלה הגדולה היא מי יפנו את המקום בהרכב, כאשר האפשרויות הן כמובן איתי בן חמו הצעיר וקרווין אנדרדה. כ-3,000 אוהדים של מכבי ת״א יגיעו לדרבי ויהיו כמובן בשער 11.