דיווח: דובאי המועמדת המובילה לקלוט את קבוקלו

עתידו של ברונו קבוקלו בהפועל תל אביב לוט הערפל וכל הדברים מסמנים לכך שהוא לא ימשיך, כאשר אחרי שיצאו דיווחים על כך ששלוש קבוצות רוצות אותו מאירופה, היום (שני) הכתב הבכיר דומנטיס אורבונאס דיווח שיש מועמדת חדשה ומפתיעה להחתים אותו.

על פי הכתב, דובאי היא המועמדת המובילה לקלוט את הברזילאי של הפועל תל אביב. כזכור, רק לפני שבוע הקבוצה מאסיה הגיעה להיכל מנורה מבטחים והפסידה 85:60 לחניכיו של דימיטריס איטודיס, במפגש שבו כמובן קבוקלו לא לקח חלק, כאשר הוא עדיין לא שיחק העונה בכלל.

קבוקלו הגיע להפועל תל אביב באחת ההחתמות הנוצצות ביותר של עופר ינאי בקיץ הקודם, כשהבעלים אף אמר בעצמו כמה ההחתמה הייתה קשה עבורו וש”הורדתי הרבה מהאגו שלי”. בסופו של דבר הגבוה לא כל כך התחבר ואמנם זכה עם האדומים ביורוקאפ, אך לא הצדיק את הציפיות הגבוהות.