יום שני, 12.01.2026 שעה 18:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

חיבוק בברית: דור חוגי וזיו בן שימול התפייסו

אחרי העימות נגד ריינה, השניים השלימו באירוע של בנו של החלוץ ומבחינת חדר ההלבשה הסיפור מאחוריהם. קאלו צפוי להיות כשיר לגביע, עומר אצילי ייעדר

|
דור חוגי וזיו בן שימול (פרטי)
דור חוגי וזיו בן שימול (פרטי)

דור חוגי וזיו בן שימול התפייסו, זאת אחרי העימות בין השניים בסיום המשחק האחרון של בית״ר מול ריינה. היום (שני) הגיעו השחקנים לברית המילה של בנו של דור חוגי ושם בן שימול וחוגי התחבקו ומבחינת חדר ההלבשה, הסיפור הזה מאחוריהם. 

בית״ר החלה בהכנות למשחק הגביע מול קריית שמונה שיתקיים ביום רביעי הקרוב בנתניה. על פי הערכות, סמואל קאלו צפוי להיות כשיר למשחק, מי שייעדר הוא עומר אצילי שסוחב חמישה כרטיסים צהובים, וברק יצחקי ייאלץ להסתדר בלעדיו. 

הצוות המקצועי ראה את המשחק של קריית שמונה מול אשדוד וניתח אותו לקראת המפגש בשמינית גמר הגביע. “יצחקי כבר הוריד את כל השחקנים לקרקע, משחק הגביע סופר חשוב עבורנו”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“חלק מהמטרות העונה זה להתמודד גם במפעל הגביע, אין שום סיכוי שמישהו בקבוצה חושב שהראש של קרית שמונה לא בגביע ורק בליגה בגלל המצב התחתית, קל לא יהיה”, אומרים בבית וגן.

