"לגיטימי לחלוטין": מיכאל באלאק הגן על קארל

סערה לנארט קארל בבאיירן מינכן: הקשר ההתקפי בן ה-17 שנחשב לאחד מהכישרונות הגדולים של באיירן מינכן, סיפר לאחרונה כי חלומו הוא לשחק בעתיד בריאל מדריד, אמירה שלא התקבלה בעין יפה בקרב אוהדי המועדון הבווארי.

חוזהו של קארל צפוי להתארך אוטומטית עד יוני 2029 עם הגעתו לגיל 18 בפברואר הקרוב, אך בבאיירן מעוניינים להאריך את ההתקשרות עד 2031, במטרה להגן עליו מפני העניין הגובר של מועדונים בכירים ברחבי אירופה.

מי שנחלץ להגנתו של השחקן הצעיר הוא סוכנו, אגדת העבר מיכאל באלאק, שהתייחס לדברים בריאיון: “מדובר בבחור צעיר מאוד, שנמצא עדיין בתהליך התבגרות וליטוש, ובשלב מוקדם מאוד בקריירה. כששואלים אותו על חלומות, זה לגיטימי לחלוטין לבטא אותם”.

מיכאל באלאק (רויטרס)

באלאק הוסיף: “אני מבין שיש תגובות, במיוחד במינכן ובקרב האוהדים, אבל בעיניי זו אמירה לא מזיקה”. לסיום הדגיש כי עתידו של קארל, נכון לעכשיו, נמצא בבאיירן: “לנארט אמר במפורש: ‘זה המועדון שלי, מועדון החלומות שלי. עברתי כאן את כל שלבי ההכשרה ועכשיו ניתנת לי ההזדמנות’”.