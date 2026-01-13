"הופתעתי מאמבפה, כנראה הם היו ממש גמורים"

אחת התמונות הזכורות מהסופר קאפ שייכת לקיליאן אמבפה, שביקש מחבריו לקבוצה לרדת מהדשא כדי שלא לצפות בהענקת הגביע לברצלונה. הרגע הזה הסתובב ברחבי העולם ולא מצא חן אפילו בעיני חלק משחקני הסגל הלבן, וגם נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, ביקר את המעשה.

"זה מפתיע אותי מה שאמבפה עשה. גם בניצחון וגם בהפסד צריך להיות נדיב ומכבד. זה ספורט וצריך להתנהג בצורה נורמלית. אני חושב שאנחנו, בניצחון, היינו נדיבים וכיבדנו את הקבוצה היריבה. לכן אני לא יכול להבין את זה", אמר לאפורטה.

לאפורטה הסביר ששתי הקבוצות הגיעו מעט טעונות כבר מאז משחק הליגה בברנבאו, והדבר הורגש גם על כר הדשא: "היה משהו שונה מאז משחק הליגה, והשחקנים היו קצת טעונים. זה משהו שאפשר להבין. האמת היא שאני לא ראיתי את הרגע הזה של אמבפה על המגרש, אבל אני מבין שאלו היו רגעים מאוד קשים. הם כנראה היו מאוד גמורים והייתה התגובה הזו".

למעשה, לאפורטה ציין שהוא מקבל את הרושם ששחקני ריאל היו טעונים לאחר שהבינו את העליונות של ברצלונה: "אני חושב שהם כבר דמיינו שיש לנו יותר סיכויים לנצח את המשחק הזה, אבל הם יכלו להיווכח בכך על המגרש, וזה בסוף קשה, כי אתה רואה את המציאות", סיכם לאפורטה.

על האנזי פליק: "יש לו חוזה והוא יהיה איתנו עוד הרבה עונות. יש לנו מאמן מצוין שמחזיק בחוזה. זה חוזה שנחתם מהלב, ויש לו חיבור חזק מאוד לעיר".

על מארק-אנדרה טר שטגן: "טר שטגן מחזיק בחוזה אצלנו והוא עושה עבודה מצוינת. עמדת השוער מכוסה, אבל זה צריך להיות כך. אם הוא שמח, עקרונית הוא יישאר איתנו".

על רונאלד אראוחו: "פליק והצוות המקצועי היו רגישים מספיק כדי להחזיר את אראוחו כך שירגיש שוב משמעותי ויחזור לשמש כקפטן. זה היה נפלא. כשדיברנו אמרתי לו שזה רגע מאוד מרגש, והוא היה מודע לכך שהוא חזר. החזרנו אותו. דברים צריכים להיעשות בקצב הנכון. הוא עשה את הצעד הזה, וזה בזכות פליק וחבריו לקבוצה. הוא היה מאוד שמח ונרגש".