ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"הופתעתי מאמבפה, כנראה הם היו ממש גמורים"

נשיא ברצלונה לאפורטה עקץ את אמבפה וריאל מדריד על המחווה הלא יפה של הצרפתי: "מופתע ממנו, גם בהפסד צריך לכבד". וגם: קאנסלו, אראוחו ועתיד פליק

|
לאפורטה ואמבפה (IMAGO)
לאפורטה ואמבפה (IMAGO)

אחת התמונות הזכורות מהסופר קאפ שייכת לקיליאן אמבפה, שביקש מחבריו לקבוצה לרדת מהדשא כדי שלא לצפות בהענקת הגביע לברצלונה. הרגע הזה הסתובב ברחבי העולם ולא מצא חן אפילו בעיני חלק משחקני הסגל הלבן, וגם נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, ביקר את המעשה. 

"זה מפתיע אותי מה שאמבפה עשה. גם בניצחון וגם בהפסד צריך להיות נדיב ומכבד. זה ספורט וצריך להתנהג בצורה נורמלית. אני חושב שאנחנו, בניצחון, היינו נדיבים וכיבדנו את הקבוצה היריבה. לכן אני לא יכול להבין את זה", אמר לאפורטה.

לאפורטה הסביר ששתי הקבוצות הגיעו מעט טעונות כבר מאז משחק הליגה בברנבאו, והדבר הורגש גם על כר הדשא: "היה משהו שונה מאז משחק הליגה, והשחקנים היו קצת טעונים. זה משהו שאפשר להבין. האמת היא שאני לא ראיתי את הרגע הזה של אמבפה על המגרש, אבל אני מבין שאלו היו רגעים מאוד קשים. הם כנראה היו מאוד גמורים והייתה התגובה הזו".

האנזי פליק: "אמבפה הוא החלוץ הטוב בעולם"

למעשה, לאפורטה ציין שהוא מקבל את הרושם ששחקני ריאל היו טעונים לאחר שהבינו את העליונות של ברצלונה: "אני חושב שהם כבר דמיינו שיש לנו יותר סיכויים לנצח את המשחק הזה, אבל הם יכלו להיווכח בכך על המגרש, וזה בסוף קשה, כי אתה רואה את המציאות", סיכם לאפורטה.

על האנזי פליק: "יש לו חוזה והוא יהיה איתנו עוד הרבה עונות. יש לנו מאמן מצוין שמחזיק בחוזה. זה חוזה שנחתם מהלב, ויש לו חיבור חזק מאוד לעיר".

על מארק-אנדרה טר שטגן: "טר שטגן מחזיק בחוזה אצלנו והוא עושה עבודה מצוינת. עמדת השוער מכוסה, אבל זה צריך להיות כך. אם הוא שמח, עקרונית הוא יישאר איתנו".

על רונאלד אראוחו: "פליק והצוות המקצועי היו רגישים מספיק כדי להחזיר את אראוחו כך שירגיש שוב משמעותי ויחזור לשמש כקפטן. זה היה נפלא. כשדיברנו אמרתי לו שזה רגע מאוד מרגש, והוא היה מודע לכך שהוא חזר. החזרנו אותו. דברים צריכים להיעשות בקצב הנכון. הוא עשה את הצעד הזה, וזה בזכות פליק וחבריו לקבוצה. הוא היה מאוד שמח ונרגש".

