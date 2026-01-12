יום שני, 12.01.2026 שעה 17:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

גל לייבוביץ' שובץ למכבי חיפה נגד מכבי ת"א

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-19: אביעד שילוח בהפועל ת"א נגד ב"ש בבלומפילד, קלז בהפועל פ"ת נגד בית"ר ובונדרב בסכנין נגד נתניה. השאר בפנים

|
גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)
גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)

הקבוצות בישראל ישחקו במהלך אמצע השבוע בגביע המדינה, אלו מביניהן שהעפילו, אבל בינתיים באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור ה-19, שיכלול במוקד מפגשים מסקרנים מאוד בין הפועל ת”א להפועל ב”ש ובין מכבי חיפה למכבי ת”א.

אז למשחק בסמי עופר בין הירוקים לצהובים שיבצו את גל לייבוביץ’, כאשר אל ההתמודדות בבלומפילד בין האדומים מתל אביב לאדומים מבירת הנגב שיבצו את אביעד שילוח. יוני קלז ינהל את המפגש בין הפועל פתח תקווה לבית”ר ירושלים.

בנוסף, דקל צינו יהיה במפגש בין קריית שמונה להפועל חיפה, ויטלי בונדרב יהיה במפגש בין בני סכנין ומכבי נתניה, שניר לוי במשחק בין מכבי בני ריינה למ.ס אשדוד ועידן לייבה יהיה בהתמודדות בין הפועל ירושלים לעירוני טבריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */