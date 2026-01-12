יום שני, 12.01.2026 שעה 16:05
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-21 18לבאנטה19
1328-919אוביידו20

סימאונה: מתנצל בפני פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס

מאמן אתלטיקו הביע חרטה אחרי שאמר לכוכב ריאל בדרבי "פלורנטינו יעיף אותך": "זה לא ראוי, מקבל שלא הייתי בסדר. אבל זו התנצלות, לא בקשת מחילה"

|
ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)
ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

מאמן אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, הביע חרטה על ההתבטאות השנויה במחלוקת כלפי ויניסיוס ג’וניור לאחר הסערה שנוצרה במהלך הדרבי בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי. “אני רוצה להתנצל בפני מר פלורנטינו ובפני מר ויניסיוס על מה שראו”, אמר צ’ולו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול דפורטיבו לה קורוניה בגביע המלך, "זה לא ראוי, מהמעמד שלי, להיכנס למקום כזה. אני מקבל את זה שלא הייתי בסדר”.

עם זאת, סימאונה הדגיש כי מדובר בהתנצלות ולא בבקשת סליחה מלאה. “זו התנצלות, לא בקשת מחילה”, הבהיר, וסירב להרחיב מעבר לכך. הוא גם בחר שלא להתייחס לדבריו של מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, שטען כי ההתנהלות אינה ספורטיבית: “אין לי מה להוסיף”.

כזכור, האירוע התרחש במהלך המשחק, כאשר סימאונה פנה לוויניסיוס ואמר לו: “פלורנטינו יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך”, משפט שעורר הדים רבים בספרד ומחוצה לה.

ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)

העימות החל בעקבות פרובוקציה מוקדמת מצד ויניסיוס, שפנה לעבר ספסל אתלטיקו מדריד במהלך המשחק. בתגובה לכך קפץ סימאונה, והשניים החליפו דברים. גם לאחר שוויניסיוס הוחלף, המתח ביניהם לא שכך: הברזילאי אמר דבר מה למאמן הארגנטינאי, שסימן לו להקשיב לשריקות הבוז מהיציעים - רמז ברור לרעש סביב מצבו החוזי והמתיחות המתמשכת סביבו בריאל.

תבחר אחד: ימאל מול בלינגהאם בפרסמות חדשה

העימות הנוכחי אינו הראשון בין השניים. לאורך השנים נרשמו לא מעט חיכוכים בין סימאונה לוויניסיוס, בהם דרבי בספטמבר 2022 ומפגש בגביע המלך ב-2024, כאשר באחד המקרים הבולטים המאמן הארגנטינאי אף נזף בשחקן על התגרויות כלפי הקהל. נראה כי היריבות בין אתלטיקו לריאל ממשיכה לייצר לא רק מאבקים על הדשא, אלא גם מתיחות אישית שמסרבת לדעוך.

