סימאונה: מתנצל בפני פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס

מאמן אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, הביע חרטה על ההתבטאות השנויה במחלוקת כלפי ויניסיוס ג’וניור לאחר הסערה שנוצרה במהלך הדרבי בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי. “אני רוצה להתנצל בפני מר פלורנטינו ובפני מר ויניסיוס על מה שראו”, אמר צ’ולו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול דפורטיבו לה קורוניה בגביע המלך, "זה לא ראוי, מהמעמד שלי, להיכנס למקום כזה. אני מקבל את זה שלא הייתי בסדר”.

עם זאת, סימאונה הדגיש כי מדובר בהתנצלות ולא בבקשת סליחה מלאה. “זו התנצלות, לא בקשת מחילה”, הבהיר, וסירב להרחיב מעבר לכך. הוא גם בחר שלא להתייחס לדבריו של מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, שטען כי ההתנהלות אינה ספורטיבית: “אין לי מה להוסיף”.

כזכור, האירוע התרחש במהלך המשחק, כאשר סימאונה פנה לוויניסיוס ואמר לו: “פלורנטינו יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך”, משפט שעורר הדים רבים בספרד ומחוצה לה.

ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)

העימות החל בעקבות פרובוקציה מוקדמת מצד ויניסיוס, שפנה לעבר ספסל אתלטיקו מדריד במהלך המשחק. בתגובה לכך קפץ סימאונה, והשניים החליפו דברים. גם לאחר שוויניסיוס הוחלף, המתח ביניהם לא שכך: הברזילאי אמר דבר מה למאמן הארגנטינאי, שסימן לו להקשיב לשריקות הבוז מהיציעים - רמז ברור לרעש סביב מצבו החוזי והמתיחות המתמשכת סביבו בריאל.

העימות הנוכחי אינו הראשון בין השניים. לאורך השנים נרשמו לא מעט חיכוכים בין סימאונה לוויניסיוס, בהם דרבי בספטמבר 2022 ומפגש בגביע המלך ב-2024, כאשר באחד המקרים הבולטים המאמן הארגנטינאי אף נזף בשחקן על התגרויות כלפי הקהל. נראה כי היריבות בין אתלטיקו לריאל ממשיכה לייצר לא רק מאבקים על הדשא, אלא גם מתיחות אישית שמסרבת לדעוך.