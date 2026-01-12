יום שני, 12.01.2026 שעה 21:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
151140-101313אליצור נתניה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון

רבע 2, 05:07: מכבי רעננה - ראשל"צ 31:32

ליגת ווינר סל, מחזור 13: המשחק שנועל את המחזור. המארחת מהשרון פתחה מצוין ועלתה ליתרון משמעותי, כשאצל הקבוצה מעיר היין רק די ג'יי ברנס במשחק

|
ג'יי ג'יי קפלן (רועי כפיר)
ג'יי ג'יי קפלן (רועי כפיר)

המשחק שנועל את המחזור ה-13 בליגת ווינר סל יצא לדרך, כשמדובר במפגש של שתי העולות החדשות בקרב תחתית לוהט. המשחק מתנהל באולם העירוני ברעננה, המטרווסט. כזכור זהו המשחק האחרון של המחזור, אבל את הסיבוב יסגרו הפועל ת”א והפועל גליל עליון מחר (שלישי, 20:40) למשחק השלמה במסגרת המחזור ה-12.

המארחת, לה שני ניצחונות בלבד העונה, תנסה להשיג ניצחון ראשון מאז ה-26 באוקטובר, אז היא גברה על הפועל גליל עליון 66:77 בכפר בלום ועלתה בפעם האחרונה העונה (עד כה) למאזן חיובי. חניכיו של שי סגלוביץ יצטרכו לשמור היטב על הכדור מול יריבה שממוקמת שלישית בליגה בנקודות לאחר חטיפה.

מנגד, החבורה מעיר היין יודעת שניצחון הערב יעניק לה את הכרטיס האחרון לרבע גמר גביע המדינה על חשבונה של הפועל באר שבע/דימונה, שמולה היא אוחזת ביתרון פנימי הודות לניצחון החוץ, 67:75 במחזור השלישי. עם זאת, הפסד במטרווסט כבר יותיר את העולה החדשה בחוץ.

רבע ראשון 16:24 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: טייריס רדפורד, נייט לשבסקי, דרק קוק, חואקין שוכמן, ג’ו רגלנד.

חמישיית מכבי ראשון לציון: די ג’יי ברנס, ג’יי ג’יי קפלן, גולן גוט, אמין סטיבנס, קוויי גרנט.

10:00-05:00: אחרי דקה שחונה ללא סלים, המארחת פתחה מבער ועלתה ליתרון נאה של 7 נק’ אחרי כמעט 3 דקות. ברנס צימק ל-5, אך לשבסקי וקוק נתנו לרעננה יתרון של 4:13.

05:00-00:00: המארחת ממשיכה להכתיב את הקצב, אך בצד השני ברנס נראה מצוין עם הנקודה התשיעית שלו אחרי כמעט 7 דקות, כשהוא הקלע היחיד עד כה לכתומים. רגלנד צלף שלשה, אמאד קלע אחת מנגד מהקו והפך לקלע השני אצל ראשל”צ והוסיף לייאפ בדרך ל-19:12. קונץ קלע 4 רצופות בדרך ליתרון דו ספרתי, אייזנהרט ענה מנגד וסגר את הרבע על הפרש 8.

רבע שני:

10:00-05:00: קפלן פתח את הרבע עם נקודות כתומות, רגלנד ענה בשלשה אך אמאד עם שתי שלשות וקפלן עם אחת נוספת ביניהן, קבעו שוויון 27 וקאמבק כתום נהדר.

