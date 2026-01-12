רבע 2, 05:07: מכבי רעננה - ראשל"צ 31:32

המשחק שנועל את המחזור ה-13 בליגת ווינר סל יצא לדרך, כשמדובר במפגש של שתי העולות החדשות בקרב תחתית לוהט. המשחק מתנהל באולם העירוני ברעננה, המטרווסט. כזכור זהו המשחק האחרון של המחזור, אבל את הסיבוב יסגרו הפועל ת”א והפועל גליל עליון מחר (שלישי, 20:40) למשחק השלמה במסגרת המחזור ה-12.

המארחת, לה שני ניצחונות בלבד העונה, תנסה להשיג ניצחון ראשון מאז ה-26 באוקטובר, אז היא גברה על הפועל גליל עליון 66:77 בכפר בלום ועלתה בפעם האחרונה העונה (עד כה) למאזן חיובי. חניכיו של שי סגלוביץ יצטרכו לשמור היטב על הכדור מול יריבה שממוקמת שלישית בליגה בנקודות לאחר חטיפה.

מנגד, החבורה מעיר היין יודעת שניצחון הערב יעניק לה את הכרטיס האחרון לרבע גמר גביע המדינה על חשבונה של הפועל באר שבע/דימונה, שמולה היא אוחזת ביתרון פנימי הודות לניצחון החוץ, 67:75 במחזור השלישי. עם זאת, הפסד במטרווסט כבר יותיר את העולה החדשה בחוץ.

רבע ראשון 16:24 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: טייריס רדפורד, נייט לשבסקי, דרק קוק, חואקין שוכמן, ג’ו רגלנד.

חמישיית מכבי ראשון לציון: די ג’יי ברנס, ג’יי ג’יי קפלן, גולן גוט, אמין סטיבנס, קוויי גרנט.

10:00-05:00: אחרי דקה שחונה ללא סלים, המארחת פתחה מבער ועלתה ליתרון נאה של 7 נק’ אחרי כמעט 3 דקות. ברנס צימק ל-5, אך לשבסקי וקוק נתנו לרעננה יתרון של 4:13.

05:00-00:00: המארחת ממשיכה להכתיב את הקצב, אך בצד השני ברנס נראה מצוין עם הנקודה התשיעית שלו אחרי כמעט 7 דקות, כשהוא הקלע היחיד עד כה לכתומים. רגלנד צלף שלשה, אמאד קלע אחת מנגד מהקו והפך לקלע השני אצל ראשל”צ והוסיף לייאפ בדרך ל-19:12. קונץ קלע 4 רצופות בדרך ליתרון דו ספרתי, אייזנהרט ענה מנגד וסגר את הרבע על הפרש 8.

רבע שני:

10:00-05:00: קפלן פתח את הרבע עם נקודות כתומות, רגלנד ענה בשלשה אך אמאד עם שתי שלשות וקפלן עם אחת נוספת ביניהן, קבעו שוויון 27 וקאמבק כתום נהדר.