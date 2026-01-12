יום שני, 12.01.2026 שעה 16:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"סעיד לא עונה, חייבים לסלובו כסף של חודשיים"

צחי שלטי, הסוכן של דראפיץ' ב"שיחת היום" על כך שריינה לא שילמה למאמן מה שהיא חייבת: "לא תהיה ברירה לתבוע, יש עורך דין שמטפל בזה". וגם: העתיד

|
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

הרומן של סלובודאן דראפיץ’ ומכבי בני ריינה הסתיים בשלב מוקדם בעונה, זאת לאור היכולת שהקבוצה הציגה וזה שהיא נעלה את הטבלה. כעת, המאמן טוען שההנהלה עדיין חייבת לו כספים. הסוכן שלו, צחי שלטי, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה עם סלובו?
”הוא בסדר גמור, נהנה כרגע מהחופש”.

דיברו אתכם קבוצות פנויות?
”יש דברים שזזים מתחת לפני הקרקע”.

ריינה לא משלמים?
”הם התחייבו לפיצויים של שלוש משכורות ורק אחת הגיעה”.

לא עונים לכם בקבוצה?
”סעיד לא עונה, המנכ”ל ענה”.

סעיד בסול (רדאד גסעיד בסול (רדאד ג'בארה)

מה אתם מתכוונים לעשות?
”יש עורך דין שמטפל בזה, מאמין שביומיים הקרובים זה ילך לאנשהו”.

תביעה?
”כן, אין הרבה ברירות. התחייבו, כמו שסלובו עמד בהתחייבויות ככה גם המועדון צריך”.

החוזה שלו בבקרה?
”כן, גם הסיכום על הפרידה”.

איזה חודשים מדובר?
”אוקטובר, נובמבר ודצמבר. רק אוקטובר התקבל”.

איך זה יסתיים?
”מאמין שיהיה בסדר גמור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */