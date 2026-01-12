"סעיד לא עונה, חייבים לסלובו כסף של חודשיים"

הרומן של סלובודאן דראפיץ’ ומכבי בני ריינה הסתיים בשלב מוקדם בעונה, זאת לאור היכולת שהקבוצה הציגה וזה שהיא נעלה את הטבלה. כעת, המאמן טוען שההנהלה עדיין חייבת לו כספים. הסוכן שלו, צחי שלטי, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה עם סלובו?

”הוא בסדר גמור, נהנה כרגע מהחופש”.

דיברו אתכם קבוצות פנויות?

”יש דברים שזזים מתחת לפני הקרקע”.

ריינה לא משלמים?

”הם התחייבו לפיצויים של שלוש משכורות ורק אחת הגיעה”.

לא עונים לכם בקבוצה?

”סעיד לא עונה, המנכ”ל ענה”.

סעיד בסול (רדאד ג'בארה)

מה אתם מתכוונים לעשות?

”יש עורך דין שמטפל בזה, מאמין שביומיים הקרובים זה ילך לאנשהו”.

תביעה?

”כן, אין הרבה ברירות. התחייבו, כמו שסלובו עמד בהתחייבויות ככה גם המועדון צריך”.

החוזה שלו בבקרה?

”כן, גם הסיכום על הפרידה”.

איזה חודשים מדובר?

”אוקטובר, נובמבר ודצמבר. רק אוקטובר התקבל”.

איך זה יסתיים?

”מאמין שיהיה בסדר גמור”.