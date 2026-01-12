ניצחון עשירי ברצף לנהלל יזרעאל בילדים א'

קבוצת ילדים א' של מ.כ נהלל יזרעאל התחילה את עונת 24/25 עם שני הפסדים שלא היוו מסר אמין לבאות. מאז זכתה הקבוצה בעשרה ניצחונות ליגה רצופים, לצד שלושה ניצחונות במשחקי גביע המדינה. אתמול (שבת) אירחה הקבוצה את מ.כ נווה יוסף חיפה, שקיוותה לעצור את הדהירה של המארחת ולזכות בניצחון חמישי העונה. נהלל נאלצה לשחק בחיסרון מספרי החל מהדקה ה-20, בעקבות הרחקת שחקן הגנה. למרות זאת, הצליחה הקבוצה לשמור על רשת נקיה ולזכות בניצחון משכנע בדמות 0:3. כל שלושת השערים הובקעו בשלב מתקדם של המשחק.

בדקה ה-55 עלי שלעבי כבש שער בבעיטה מ-20 מטרים, העלה את קבוצתו ליתרון 0:1 וריגש את כל הנוכחים במגרש - כשהקדיש את השער לאביו ז"ל, שהלך לעולמו בחודש שעבר. בדקה ה-70 הגבהת כדור מרגלו של עוז טמפלר מצאה את ראשו של מרום קדוש, שנגח לרשת ובשערו ה-21 העונה הכפיל את יתרון קבוצתו ל-0:2.בדקה האחרונה של המשחק היה זה הזמן של מרום קדוש לפרגן במסירה לעוז טמפלר, שחלף על פני השוער האורח, בעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מ.כ נהלל יזרעאל.

ילדים א נהלל יזרעאל (באדיבות המועדוןו)

שחר פוני, מאמן הקבוצה המנצחת, הרבה לפרגן לשחקניו: "שאפו גדול לשחקנים על משחק בוגר ואחראי. במשך 60 דקות לשחק בעשרה שחקנים מול קבוצה איכותית ומאומנת כמו נווה יוסף, זה לא דבר פשוט. במחצית דיברנו על איך נוכל להיראות טוב יותר, למרות החיסרון המספרי, אני שמח שהצלחנו במשימה”. לגבי כובש השער הראשון הוסיף המאמן: “אני שמח מאוד בשביל עלי שלעבי, שעובר תקופה לא פשוטה והוא יודע שכל המועדון תומך בו”.

פוני המשיך לתת כבוד בדבריו: “חשוב לציין את איתי גורן, ששיחק בצורה מצוינת בעמדת הקשר האמצעי, את שחר שרעבי - שהיה הקפטן במשחק וירד לעמדת הבלם לאחר ההרחקה, שיחק מדהים ותרם רבות למשחק ההגנה ולניצחון. כיף להמשיך את הרצף המיוחד ולעשות ניצחון עשירי ברציפות. הקבוצה והמועדון הזה הם ממש משפחה אחת, כיף לראות את ההתקדמות של המועדון והשחקנים".