יום שני, 12.01.2026 שעה 19:11
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

ניצחון עשירי ברצף לנהלל יזרעאל בילדים א'

שחקניו של שחר פוני המשיכו להציג יכולת גבוהה גם במשחק הביתי מול מ.כ נווה יוסף וניצחו 0:3. המקומיים הפגינו אופי ששיחקו כ-60 דקות בעשרה שחקנים

|
ילדים א' נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)
ילדים א' נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

קבוצת ילדים א' של מ.כ נהלל יזרעאל התחילה את עונת 24/25 עם שני הפסדים שלא היוו מסר אמין לבאות. מאז זכתה הקבוצה בעשרה ניצחונות ליגה רצופים, לצד שלושה ניצחונות במשחקי גביע המדינה. אתמול (שבת) אירחה הקבוצה את מ.כ נווה יוסף חיפה, שקיוותה לעצור את הדהירה של המארחת ולזכות בניצחון חמישי העונה. נהלל נאלצה לשחק בחיסרון מספרי החל מהדקה ה-20, בעקבות הרחקת שחקן הגנה. למרות זאת, הצליחה הקבוצה לשמור על רשת נקיה ולזכות בניצחון משכנע בדמות 0:3. כל שלושת השערים הובקעו בשלב מתקדם של המשחק.

בדקה ה-55 עלי שלעבי כבש שער בבעיטה מ-20 מטרים, העלה את קבוצתו ליתרון 0:1 וריגש את כל הנוכחים במגרש - כשהקדיש את השער לאביו ז"ל, שהלך לעולמו בחודש שעבר. בדקה ה-70 הגבהת כדור מרגלו של עוז טמפלר מצאה את ראשו של מרום קדוש, שנגח לרשת ובשערו ה-21 העונה הכפיל את יתרון קבוצתו ל-0:2.בדקה האחרונה של המשחק היה זה הזמן של מרום קדוש לפרגן במסירה לעוז טמפלר, שחלף על פני השוער האורח, בעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מ.כ נהלל יזרעאל.

ילדים א נהלל יזרעאל (באדיבות המועדוןו)ילדים א נהלל יזרעאל (באדיבות המועדוןו)

שחר פוני, מאמן הקבוצה המנצחת, הרבה לפרגן לשחקניו: "שאפו גדול לשחקנים על משחק בוגר ואחראי. במשך 60 דקות לשחק בעשרה שחקנים מול קבוצה איכותית ומאומנת כמו נווה יוסף, זה לא דבר פשוט.  במחצית דיברנו על איך נוכל להיראות טוב יותר, למרות החיסרון המספרי, אני שמח שהצלחנו במשימה”. לגבי כובש השער הראשון הוסיף המאמן: “אני שמח מאוד בשביל עלי שלעבי, שעובר תקופה לא פשוטה והוא יודע שכל המועדון תומך בו”.

פוני המשיך לתת כבוד בדבריו: “חשוב לציין את איתי גורן, ששיחק בצורה מצוינת בעמדת הקשר האמצעי, את שחר שרעבי - שהיה הקפטן במשחק וירד לעמדת הבלם לאחר ההרחקה, שיחק מדהים ותרם רבות למשחק ההגנה ולניצחון. כיף להמשיך את הרצף המיוחד ולעשות ניצחון עשירי ברציפות.  הקבוצה והמועדון הזה הם ממש משפחה אחת, כיף לראות את ההתקדמות של המועדון והשחקנים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */