אמארה סטודמאייר קיבל ברכה מהרב דוד יוסף

כוכב ה-NBA, מכבי ת"א והפועל ירושלים לשעבר, אמארה סטודמאייר, נפגש הלילה (בין ראשון לשני) עם הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי.

הרב בירך את כוכב העבר: "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט". בנוסף, הרב בירך את בנו הטרי שנולד לאחרונה לסטודמאייר, שיגדל לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים.

כזכור, סטודמאייר התגייר בשנים האחרונות, חזר בתשובה והפך לחרדי, שמו העברי שנבחר הוא יהושפט בן אברהם.

סטודמאייר בן ה-43 שיחק במשך שנים רבות וזכור בעיקר מתקופתו בניו יורק ובעיקר בפיניקס. בהמשך הקריירה הוא עבר גם בדאלאס ובמיאמי, לפני שהגיע להפועל ירושלים ושימש בה גם אחד מהבעלים. קבוצתו האחרונה הייתה מכבי ת"א.