ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ההרכב שמתכנן בני לם בבכורה המחודשת בנתניה

המאמן הזמני ישמור על המערך של אבוקסיס מול יפו, בילו יחזור להרכב. אוואטרה במקומו של לוי הפצוע: "סיימתי עם בוגרים, מקווה שיגיע מאמן בקרוב״

|
בני לם (ראובן שוורץ)
בני לם (ראובן שוורץ)

לאחר פיטוריו של יוסי אבוקסיס אתמול (שני), מכבי נתניה יצאה הבוקר לדרך חדשה, כאשר מי שהעביר את האימון המסכם לקראת משחק הגביע מחר בשלב שמינית הגמר מול מכבי יפו, הוא המאמן בני לם, שגם דיבר לפני האימון.

"אני איש מערכת וכשגיל לב דיבר איתי וביקש ממני להגיע לקבוצה הבוגרת, אמרתי שאני לא רוצה לאמן קבוצת בוגרים ושסיימתי עם בוגרים, אבל כאיש מערכת הם נקלעו לבעיה אז לקחתי את התפקיד. אני מקווה שתוך משחק או שניים יגיע מאמן ואאחל לו בהצלחה", התייחס בני לם, למינויו.

"תמיד משחקי גביע זה כיף. המועדון הזה הגיע בשנים האחרונות פעמיים לגמר הגביע. אחרי הניצחון של יפו בסכנין נדלקה נורה אדומה וצריך לקחת המשחק הזה בסדר גודל של משחק קשה. נקווה להגיע מוכנים למשחק. הקהל? אני מקווה שיגיעו כדי לעזור לקבוצה ולתמוך בה. הקבוצה עוברת משברון קטן אבל יש פה שחקנים טובים ואני מאמין בה. אני מקווה שהמאמנים יעזרו ויתמכו", הוסיף.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

על פי האימון המסכם, לם מתכנן מספר שינויים, אם כי המערך הכולל חמישה שחקני הגנה, בו שיחק גם יוסי אבוקסיס וגרר ביקורת מצד ההנהלה, ימשיך. ההגנה של אבוקסיס תישאר זהה לחלוטין, כאשר עזיז אוואטרה, יחזור מעונש בגין צבירת כרטיסים צהובים וישחק בקישור האחורי לצידו של יובל שדה.

ההפתעה מגיעה מכיוונו של עוז בילו, שיחזור לסגל מפציעתו באזור הגבה ישירות להרכב, כאשר ווילסון האריס ישמור על מקומו. משמעות הדבר היא שדניאל אטלן הצעיר, יירד לספסל ולם יבצע שני שינויים בהרכב, כשמאור לוי, שסובל מחתך בקרסולו ונתפר זכר למשחק מול הפועל ירושלים בשישי, ייעדר.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, עוז בילו ווילסון האריס.

