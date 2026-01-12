היערכות משטרתית נרחבת לדרבי התל אביבי

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הדרבי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי הקרוב בשעה 20:30 באצטדיון בלומפילד בתל אביב. במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים שוטרים רבים ממחוז תל אביב, לצד סדרנים ומאבטחים, אשר יפעלו לשמירה על הסדר הציבורי, אבטחת הקהל והכוונת התנועה באזור האצטדיון.

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:00, ובמשטרה מדגישים כי תתבצע בדיקה קפדנית בקרב כלל הבאים למשחק. לאור זאת, מומלץ לאוהדים להגיע מוקדם על מנת למנוע עומסים ולחץ בכניסות לאצטדיון.

במסגרת הסדרי התנועה שייקבעו באזור, החל מהשעה 16:30 ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות אמץ, שארית ישראל והתחיה. במשטרה מבקשים מציבור הנהגים להישמע להנחיות ולהחנות את הרכבים אך ורק במקומות המיועדים לכך, כאשר תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים במקומות אסורים.

שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)

עוד נמסר כי חל איסור מוחלט על כניסה לאצטדיון עם נשק, ללא אפשרות להשאירו בכניסה, וכן נאסרה הפעלת רחפנים במהלך המשחק. בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים אשר יגיעו תחת השפעת אלכוהול.

במשטרה מדגישים כי הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כבאות והצלה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, העלולים לסכן חיי אדם. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס בסך 3,000 שקלים וכן פתיחה בהליך פלילי.

כמו כן, לא תותר כניסה לאצטדיון עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש אחר המקשה על זיהוי האדם. אוהד שיגיע עם פריט לבוש כזה ייקנס ב-500 שקלים ותיאסר כניסתו למשחק.

במשטרת ישראל קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחריו, במטרה לשמור על אווירה ספורטיבית וחוויית צפייה מהנה ובטוחה לכלל המשתתפים.