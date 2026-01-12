בב"ש חגגו לקוז'וק, ויטור וכנעאן יפתחו בגביע

אחרי שאיבדה את פער הנקודות מבית"ר ירושלים בעקבות התיקו המאכזב מול מכבי חיפה בליגה, הפועל באר שבע רוצה לשים את האכזבה מאחור ולהמשיך קדימה בגביע המדינה. מחזיקת הגביע תארח מחר (שלישי) באצטדיון טרנר את הפועל ירושלים, שבועיים בלבד אחרי המפגש בין השתיים במסגרת הליגה.

לקראת המשחק, רן קוז'וק צפוי לבצע כמה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול מכבי חיפה. מי שיפתחו בוודאות הם אליאל פרץ ואור בלוריאן, שסוחבים צהובים בליגה. ג'יבריל דיופ חזר הבוקר לאימון מלא, אך צפוי לקבל מנוחה.

אופיר מרציאנו יעמוד בין הקורות, מיגל ויטור יפתח במרכז ההגנה ואופיר דוידזאדה ישחק כמגן שמאלי. גם בחלק הקדמי ייתכנו שינויים, כאשר זאהי אחמד וחמוד כנעאן נמצאים בתמונת ההרכב.

לפני האימון המסכם הבוקר, בנוכחות הבעלים אלונה ברקת, ערכו הבוקר יום הולדת למאמן רן קוז'וק, שחוגג היום את יום הולדתו ה-45.