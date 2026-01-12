יום שני, 12.01.2026 שעה 15:12
כדורגל ישראלי

גל אראל שלח את איתי בוגנים למקלחת מוקדמת

בעקבות תקרית מילולית בין החלוץ לסאנה גומז באימון, המאמן עשה סדר וגם דיבר על ה-3:3 מול הפועל ת"א: "ציפיתי מהשחקנים המובילים ליותר אחריות"

|
איתי בוגנים (עמרי שטיין)
איתי בוגנים (עמרי שטיין)

הפועל חיפה חזרה היום (שני) להתאמן כאשר במהלך האימון הייתה תקרית מילולית בין החלוץ איתי בוגנים וסאנה גומז.

מי שהגיע כדי לעשות סדר במתרחש היה מאמן הצפוניים גל אראל, שבעקבות אותו אירוע החליט לשלוח את בוגנים למקלחת מוקדמת.

עוד קודם לכן, התקיימה אסיפת שחקנים במהלכה אראל דיבר על משחק התיקו 3:3 מול הפועל תל אביב: “ציפיתי מהשחקנים המובילים לגלות הרבה יותר אחריות במיוחד בכל מה שקשור למצבים נייחים נגדנו, אבל זה מאחור ואנחנו כבר עם הפנים קדימה למשחק מול ק"ש".

בתוך כך, ברונו רמירז  לא נטל חלק באימון, אבל צפוי להיות כשיר למשחק נגד קריית שמונה. בנוסף, בהפועל חיפה יש כוונה לצרף בלם זר כדי לחזק את הקבוצה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */