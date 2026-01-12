החלוץ מרקו רקוניאץ מתקרב לחתימה בהפועל ירושלים, כפי שנחשף ב-ONE. השחקן סיכם את רוב תנאיו בבירה והוא צפוי להיות החיזוק הראשון של הקבוצה בחלון העברות של ינואר.

בהפועל ירושלים חיפשו לחזק את החלק ההתקפי אחרי שבחנו מספר מועמדים. שי אהרון וזיו אריה הלכו בסופו של דבר על רקוניאץ המונטנגרי בן ה-25 שאמור להיות הפתרון של הפועל ירושלים בחלק ההתקפי.

בירושלים מנסים כעת לסדר את כל אישורי ההגעה של רקוניאץ לישראל ואם הכל יעבור כשורה הוא ינחת בארץ, יעבור בדיקות רפואיות ויצטרף לקבוצה של זיו אריה.

רקוניאץ ששיחק תחת מאמן מכבי ת”א, ז’רקו לאזטיץ’, בבאצ’קה טופולה, הגיע לאופי כרתים מלוקומוטיב מוסקבה הרוסית בהעברה חופשית בחודש מרץ, אבל העונה הוא מיעט לשחק. החלוץ מרבה לעלות מהספסל במשחקי הליגה ומקבל דקות מועטות כשהוא כבש העונה רק שער אחד ב-17 משחקים בכל המסגרות.