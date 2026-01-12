יום שני, 12.01.2026 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מרקו רקוניאץ מתקרב לחתימה בהפועל ירושלים

החלוץ שעל המו"מ עמו נחשף ב-ONE, סיכם את רוב תנאיו בבירה וצפוי להיות החיזוק הראשון של הקבוצה בינואר. בעברו שיחק תחת לאזטיץ' בבאצ'קה טופולה

|
מרקו רקוניאץ (IMAGO)
מרקו רקוניאץ (IMAGO)

החלוץ מרקו רקוניאץ מתקרב לחתימה בהפועל ירושלים, כפי שנחשף ב-ONE. השחקן סיכם את רוב תנאיו בבירה והוא צפוי להיות החיזוק הראשון של הקבוצה בחלון העברות של ינואר. 

בהפועל ירושלים חיפשו לחזק את החלק ההתקפי אחרי שבחנו מספר מועמדים. שי אהרון וזיו אריה הלכו בסופו של דבר על רקוניאץ המונטנגרי בן ה-25 שאמור להיות הפתרון של הפועל ירושלים בחלק ההתקפי. 

בירושלים מנסים כעת לסדר את כל אישורי ההגעה של רקוניאץ לישראל ואם הכל יעבור כשורה הוא ינחת בארץ, יעבור בדיקות רפואיות ויצטרף לקבוצה של זיו אריה.

רקוניאץ ששיחק תחת מאמן מכבי ת”א, ז’רקו לאזטיץ’, בבאצ’קה טופולה, הגיע לאופי כרתים מלוקומוטיב מוסקבה הרוסית בהעברה חופשית בחודש מרץ, אבל העונה הוא מיעט לשחק. החלוץ מרבה לעלות מהספסל במשחקי הליגה ומקבל דקות מועטות כשהוא כבש העונה רק שער אחד ב-17 משחקים בכל המסגרות.

