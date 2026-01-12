״מה שקורה בנתניה? לא מסתכלים על היריבה״

משחקי גביע המדינה יצאו לדרך מחר (שלישי) כשבמוקד, מכבי נתניה תארח את מכבי יפו, שהפתיעה את בני סכנין בסיבוב הקודם ותנסה לעשות זאת שוב גם בשמינית הגמר. בלם הקבוצה, מתן בית יעקב דיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

זה טוב לכם החילופים במכבי נתניה?

”לא מסתכלים על הקבוצה השנייה, אין לנו מה להפסיד”.

איך תפתיעו את מכבי נתניה?

”זה משחק אחד, נבוא להילחם ולהשתולל”.

מתן בית יעקב (חגי מיכאלי)

מה קורה לקבוצה בליגה?

”היה לנו המון חוסר מזל וטעויות של שחקנים. עכשיו חיברנו ניצחון, מקווה שיעזור בהמשך”.

איזה מכבי יפו נראה על המגרש?

”נבוא ללחוץ ולשחק כדורגל. זה כדורגל, הכל אפשרי”.

אתה הרבה שנים ביפו. מה מיוחד שם?

”גדלתי בעיר, אני מרגיש כמו בן בית שם, אני חושב שאני מחזיר במגרש”.