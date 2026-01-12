יום שני, 12.01.2026 שעה 15:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2423-2518מ.ס קריית ים7
2427-2617הפועל כפר שלם8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2120-2017הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1726-2218הפועל נוף הגליל14
1729-1617הפועל עפולה15
1522-1917הפועל חדרה16

"לא הצלחנו לתרגם את התקופה האחרונה לנקודות"

אלעד בראון, מאמן מכבי הרצליה, התראיין לתוכנית "שיחת היום": "עושים בדיקות לגבי שינויים בסגל, בני יהודה בגביע המדינה? זה משחק חשוב מבחינתנו"

|
אלעד בראון (שחר גרוס)
אלעד בראון (שחר גרוס)

מכבי הרצליה מאבדת גובה בתקופה האחרונה. אחרי שלושה ניצחונות רצופים ו-14 משחקים ברצף ללא הפסד, הקבוצה של אלעד בראון סופרת כבר שלושה הפסדים רצופים בליגה הלאומית, האחרון שבהם 2:1 להפועל נוף הגליל ביום שישי. המאמן דיבר על המשבר ועל משחק הגביע הקרוב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לכם ירידונת קלה?
אלעד בראון: “כן, זה הגביע זה משחק חשוב מבחינתנו”.

אתם רוצים לעשות שינויים בסגל?
”עושים בדיקות, תלוי אם נמצא”.

אתם בתקופה קשה.
”אני מסכים, רוב הזמן היינו טובים יתר מהיריבה, אבל לא תרגמנו את זה לנקודות”.

יש לך את המשחק מחר בגביע נגד בני יהודה ובשישי קריית ים, אך תנהל עומסים?
”משתדלים מאוד לעשות את ההתאמות. אנחנו רוצים להשתמש בשחקנים בצורה הכי טובה שיש”.

אריאל (שיימן) בלחץ?
”לא, הוא בסדר הוא מספיק מנוסה”.

