לאומית גברים סל 25-26
291180-139715הפועל אילת
271170-134015מכבי רחובות
261172-132315עירוני נהריה
241256-139115מכבי אשדוד
241185-119715הפועל חיפה
221174-122315א.ס. רמה"ש
221175-113014מ.כ. עוטף דרום
211223-119415מכבי פ"ת
211337-129815הפועל מגדל העמק
211363-130815אליצור יבנה
201120-111313אליצור אשקלון
191245-117214מכבי קריית גת
181337-124015מכבי חיפה
181152-105413אליצור שומרון
171132-101013מכבי מעלה אדומים
161347-117815מ.ס צפת

עם האוכל בא התיאבון: התוכניות של הפועל חיפה

בעקבות הצטרפות הבעלים החדש, האדומים מהכרמל רוצים לעלות חזרה לליגת העל העונה: ניסיון לסגור את שחרור אלטיט מרומניה ולצרף עוד 2 ישראלים בכירים

|
בן אלטיט (איגוד הכדורסל)
בן אלטיט (איגוד הכדורסל)

בהפועל חיפה לא ציפו לפתיחת עונה כפי שנפתחה. לאחר העונה הקשה שעברה על המועדון בעונה שעברה, בה ירדו מליגת העל, והקיץ בו נרכש המועדון על ידי המנכ"ל, רון פלדהיים, האדומים מהכרמל רק ביקשו לייצב את המועדון ולהעמיד קבוצה שתגיע לבית העליון. בפועל, הקבוצה נראית נהדר ואת הסיבוב הראשון סיימה במקום השלישי בטבלה, במאזן 4:11 חיובי. במהלך הסיבוב הצטרף גם סוכן השחקנים ואיש העסקים דניאל חזן כשותף. 

ב-26.12 כתב פלדהיים לאוהדים: "אנחנו לקראת צעדים גדולים ומשמעותיים לעתיד המועדון. אני מבטיח לכם שדברים גדולים יקרו בימים הקרובים ". 

כעת ברור למה התכוון פלדהיים. עם הצטרפותו של אדיר סבג, שרכש 80 אחוזים מבעלות המועדון, התיאבון נפתח בהפועל חיפה ובמועדון מכוונים כעת לחזור לליגת העל כבר בעונה הבאה.

בטווח המיידי, במועדון מנסים לסגור את עסקת בן אלטיט, המשחק כרגע בראפיד בוקרשט הרומנית. בקבוצה כבר סיכמו הכל מול השחקן וכעת הפערים הם בדמי השחרור מהרומנים. 

אדיר סבג (אביה עמר)אדיר סבג (אביה עמר)

בנוסף, מכוונים במועדון להביא עוד שני ישראלים בכירים לקבוצה, כולל שחקנים המשחקים בליגת העל. שמו של איליי אבייב עלה במועדון, אך בצוות המקצועי לא בטוחים שהוא האיש המתאים לקבוצה מבחינה מקצועית. אבייב (28, 2.03) ששיחק בעונה שעברה באליצור יבנה, בה העמיד ממוצעים מרשימים של 20.4 נקודות , 12 ריבאונדים ו-5.2 אסיסטים ונמצא ללא קבוצה מתחילת העונה, סירב בחודש שעבר להצעה מעירוני נהריה, לאחר שזאת לא הסכימה לתנאים הכספיים שדרש. 

בימים הקרובים עתיד המועדון לפנות לשחקנים נוספים בניסיון לחזק את הקבוצה.

